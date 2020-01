Für die Dschungelcamper wird es ernst! Nach und nach machen sich die Kandidaten auf den Weg nach Down Under – so auch Raúl Richter. Doch kurz vor dem Abflug musste er eine Schock-Nachricht verkraften.

Bei RTL startet am Freitag die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Knapp eine Woche vor dem Showstart geht es für die Kandidaten bereits nach Australien. Doch davor müssen sie erst einen Zwischenstopp in Singapur einlegen – allein dort hin dauert der Flug schon stolze 12 Stunden.

Raúl Richter nimmt seine Freundin mit

Die Promis dürfen eine Begleitperson mit nach Australien nehmen. Raúl Richter nimmt seine Freundin Vanessa Schmitt mit – doch kurz vorm Borading der Schock: Sie hatte das falsche Ticket! Dieses galt nämlich für Neuseeland, aber nicht für Australien.

Vanessa Schmitt hatte das falsche Ticket

„Ich habe gerade noch mal kurz unsere Flugtickets gecheckt, um noch mal auf Nummer sicherzugehen. Und dann sehe ich, dass mein Ticket nach Auckland geht und Raúls nach Brisbane“, erzählt die Blondine in einer Instagram-Story. „Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir das machen. Ich kann ja nicht nach Neuseeland fliegen – mit einem ganz anderen Flugzeug“, erzählt sie wütend.

Doch einige Zeit später gab sie glücklicherweise Entwarnung – mit ihrem Raul kann sie also doch noch nach Australien fliegen. „Mein Ticket wurde umgebucht. Es ist alles gut gelaufen, Raúl sitzt auch neben mir. Es kann losgehen“, zeigt sich Vanessa Schmitt erleichtert.

Raúl Richter freut sich auf das Dschungelcamp und ist total happy, dass ihm seine Liebste begleitet. Dennoch wird der GZSZ-Star seine Familie vermissen. „Meine Mutter, mit der arbeite ich zusammen. Die sehe ich normalerweise jeden Tag. Mein Bruder und meine Freundin natürlich. Aber es sind zwei Wochen und ich werde es schon aushalten“, erzählt der Schauspieler in einem Interview mit RTL. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.