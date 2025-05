Rapper Xatar (†43) sprach kurz vor seinem Tod noch über das Sterben

Xatar ist verstorben! Der Rapper wurde leblos in seiner Wohnung gefunden. Nun kam ein Interview zum Vorschein, welches noch gar nicht so alt ist – darin sprach er über das Sterben.

Die deutsche Hip-Hop-Welt ist in Trauer. Am Freitag wurde bekannt, dass Xatar verstorben ist – er galt als einer der bekanntesten Rapper in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es soll geklärt werden, ob „ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden“ am Tod des Musikers gibt. „Zeichen äußerlicher Gewalteinwirkung haben sich dabei nicht feststellen lassen“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Zur Todesursache ist noch nichts bekannt. Die Ergebnisse des chemisch-toxikologischen Gutachtens sollen jedoch Klarheit bringen.

Xatar über das Sterben: „Ich denke immer: Kann ja jeden Moment passieren“

Am 2. April erschien eine Folge von dem Podcast „Feelings“ mit Kurt Krömer, wo Xatar zu Gast war. In der Folge kam auch das Thema Sterben auf. „Jetzt zu sterben, wäre scheiße“, sagte der Rapper. „Ich denke immer: Kann ja jeden Moment passieren. Habe ich jetzt alles gut genug organisiert?“, so Xatar in dem Podcast weiter. Wann genau die Episode aufgezeichnet wurde, ist nicht bekannt – so alt dürfte diese aber offenbar nicht sein. Nach der Todesnachricht meldete sich auch Kurt Krömer zu Wort und postete ein Schwarz-Weiß-Bild bei Instagram. „Möge seine Seele in Frieden ruhen“, schrieb die bekannte Persönlichkeit dazu.

Der im Iran geborene Musiker galt als einer der erfolgreichsten, aber zugleich auch umstrittensten Künstler in der deutschen Rap-Szene. Einige seiner Alben eroberten die Charts – Xatar konnte mit „Nr. 415“ und „Baba aller Babas“ auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einsteigen.

Xatar selbst geriet jedoch auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Große Bekanntheit erlangte er mit einem Goldraub im Jahr 2009. Der Rapper sowie seine Komplizen überfielen einen Goldtransporter. Im Jahr 2011 wurde er gefasst und wurde zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt. Drei Jahre später wurde er jedoch entlassen.

Zahlreiche Stars und Rapper trauern um Xatar

Zahlreiche Stars und andere Künstler trauern um Xatar. „R.I.P Giwar!!! Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten“, schrieb Farid Bang bei Instagram.

Rap-Star Fler lässt verlauten: „Eine wahre Deutschrap-Legende ist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, dass wir uns nie im echten Leben kennengelernt haben. Für mich war Xatar einer der größten in diesem Land. Welcher Rapper konnte so viel Style, Ästhetik, realen Hip-Hop und Gangster-Attitüde verkörpern? Ich hoffe, da wo du jetzt bist, geht es dir besser!“