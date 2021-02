Rapper trägt 20 Millionen Dollar unter der Haut!

Sich heimlich ein Helix oder Nostril stechen lassen, kennt so ziemlich jeder. Es ist nicht unüblich, dass man vom Feiern gehen mit einem neuen Schmuckstück wieder zu Hause ankam. Doch einen Diamanten in der Stirn zu haben – wem ist das schon mal passiert?

Dass es ihn der Rap-Szene mal um teuere Autos, Schmuck und Prestige-Objekte geht: Klar, gehört irgendwo dazu. Gerade in Amerika ist die fette “Gold Chain” (Goldkette) quasi ein Muss, um in der Branche Anklang zu finden. Immer nach dem Motto “Je mehr desto besser” und das bezieht sich sowohl auf die Qualität, als auch Quantität. Ein Rapper hat aber jetzt völlig übertrieben! Lil Uzi Vert lässt sich einen 24 Millionen Dollar Diamanten in seine Haut implantieren.

Diamant in Stirn

Ja, Lil Uzi Vert hat sich diesen unsagbar teueren Diamanten nicht auf den Arm piercen lassen oder sicher irgendwo versteckt, sondern direkt auf seine Stirn gepackt – oder eher in die Stirn. So abwegig war die Aktion vom 26-Jährigen nicht: Zum einen hat er sich das gesamte Gesicht schon tätowieren lassen, zum anderen hat er sich den Diamant bereits 2017 vom Juwelier Elliot Eliantte ersteigert, war also nur eine Frage der Zeit.

Glücklich über neues Piercing

Die endgültige Bestätigung gab es dann auf der Instagram-Seite von Elliot Eliantte. Dieser postet nämlich ein Video von Lil Uzi Vert, in dem man ihn völlig happy mit seinem neuen Accessoire sieht! Jetzt sollte er sich den Klunker nur nicht stehen lassen, das wäre erstens sehr teuer und zweitens sehr schmerzhaft! Schon gelesen? GNTM 2021: Heidi Klum kickt sechs Mädels raus!