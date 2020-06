Ranndy Frahm: So tickt BTN-Theo privat!

Ranndy Frahm ist als Theo wieder zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurückgekehrt. Seine Serienfigur nimmt kein Blatt vor dem Mund und ist ein echter Böserwicht. Doch wie tickt der Darsteller eigentlich privat? KUKKSI hat bei dem Serien-Star nachgehakt!

Theo kam bei „Berlin – Tag & Nacht“ wieder zurück und will seinem Sohn Jannes zur Seite stehen, welcher nach der Trennung von Emmi eine schwere Zeit durchmacht. Nach dem Liebes-Aus griff er wieder zu Drogen und hat seitdem sein Leben kaum im Griff. Er hört Stimmen und hat Wahnvorstellungen – sein Vater Theo will ihm helfen. Schon bei seiner Rückkehr sorgte Theo für den ersten Zoff. Denn die WG-Bewohner von Jannes waren über seinen Besuch absolut nicht begeistert. Und auch Paula und Peggy verfielen in eine Schock-Starre, als Theo plötzlich vor den Mädels stand.

Diese Gemeinsamkeiten hat Ranndy mit seiner Rolle

Theo ist bei BTN ein echter Draufgänger und plant auch immer mal wieder die ein oder andere Intrige – aber wie tickt der Darsteller eigentlich im privaten Leben? Obwohl seine Rolle ein Bösewicht ist, hat er mit seiner Serienfigur einige Gemeinsamkeiten. „Ich habe einige Gemeinsamkeiten mit meiner Rolle. Ich komme aus Hamburg und bin Vater – sowohl in der Rolle als auch privat. Ich lebe das aus, was ich in mir habe. Innerlich bin ich auch privat böse, äußerlich aber nicht. Insgesamt bin ich aber nett und lieb“, sagt Ranndy Frahm lachend im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das ist der größte Unterschied

Es gibt aber auch einen Unterschied zu seiner Rolle. „Die Rolle Theo ist manchmal sehr sensibel. Das bin ich aber absolut nicht als privater Mensch. Das ist ein großer Unterschied“, verriet uns der Darsteller weiter. Auf dem Kiez könnte Theo künftig wieder für ordentlich Wirbel sorgen… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Ranndy Frahm: So kam es zum Berlin – Tag & Nacht-Comeback!