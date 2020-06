Ranndy Frahm: So kam es zum Berlin – Tag & Nacht-Comeback!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kehrt der nächste Darsteller zurück. Ranndy Frahm ist in der RTLZWEI-Serie wieder als Theo zu sehen. KUKKSI hat bei dem Serien-Star nachgefragt, wie es zu dem Comeback kam.

Zahlreiche Urgesteine feierten bei „Berlin – Tag & Nacht“ ihr Comeback – darunter auch Fernando Dela Vega alias Fabrizio oder Falko Ochsenknecht alias Ole. Mit Ranndy Frahm mischt der nächste Darsteller den Kiez auf – doch nicht jeder ist in der Soap über die Rückkehr von Theo erfreut. Die Story: Jannes hat sich von Emmi getrennt, nachdem diese eine Affäre mit Basti hatte. Jannes ist daraufhin in ein tiefes Loch gestürzt und nahm sogar wieder Drogen. Doch plötzlich steht Theo vor ihm – über die Rückkehr seines Vaters ist er völlig geschockt.

Theo sorgte bei BTN immer wieder für Chaos

Bis 2017 war Ranndy Frahm bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen und sorgte immer wieder für eine Eskalation – er hat damals sogar die Hochzeit von Paula und Basti platzen lassen. Uns hat der Darsteller verraten, wie es zu dem Comeback kam. „Ich bin angefragt wurden, ob ich zurückkommen möchte. Ich habe dann einfach ‚Ja‘ gesagt“, sagt Ranndy Frahm im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mit einem Comeback hat er nicht gerechnet

Ranndy Frahm ist total happy, dass er wieder am Set der beliebten RTLZWEI-Serie steht – gerechnet damit hat er aber nicht wirklich. „Direkt gerechnet damit habe ich nicht. Ich habe vermutet, dass irgendwann vielleicht mal eine Anfrage kommt, da ich ja immer noch der Serienvater und Bruder bin. In diesem großen Maß hat mich das dann aber überrascht“, so der Darsteller weiter. Bei BTN wird er jedenfalls für viel Furore sorgen: Wie wird Jannes darauf reagieren? Und was werden Paula und Basti sagen, dass Theo wieder zurück ist? Das zeigt RTLZWEI bei „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Diese Darsteller kommen zurück!