Ranndy Frahm: So hat sich Theo bei Berlin – Tag & Nacht verändert!

Seit einigen Wochen ist Ranndy Frahm als Theo wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Seine Serienfigur sorgt für einen krassen Eklat und legt Feuer in der WG – diese brennt dann sogar komplett ab. KUKKSI hat bei dem Darsteller nachgefragt, wie sich seine Rolle verändert hat.

Damals spielte Ranndy Frahm den Bösewicht bei „Berlin – Tag & & Nacht“. Kurz vor seinem Ausstieg sprengte er sogar die Hochzeit zwischen Basti und Paula – danach ist er abgehauen und hat sich ein Leben im Ausland aufgebaut. Nun ist Theo zurück – und sorgt nun für einer der größten Katastrophen in der Geschichte der Serie. Denn nachdem er erkennen muss, dass er Peggy für immer an Joe verloren hat, schwört er Rache. Daraufhin legt er ein Feuer in der WG.

Die Rolle Theo hat sich leicht verändert

Obwohl Theo noch immer der Bösewicht ist, hat sich seine Rolle dennoch leicht verändert. Denn im Gegensatz zu damals hat er mittlerweile viel Geld. „‚Theo‘ war früher der aggressive Egoist und Bösewicht. Das hat sich schon etwas geändert. Er hat aber mittlerweile ein unfassbares finanzielles Polster. Zwar bin ich noch immer der Bösewicht, aber auf eine ganze Art – inwieweit, wird man bald bei BTN sehen“, erzählt Ranndy Frahm im exklusiven Interview mit KUKKSI. Immerhin zeigt er auch manchmal seine emotionale Seite. Denn für Jannes ist Theo immer da und steht ihm zur Seite.

Hat er Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle

Ranndy Frahm selbst hat einige Gemeinsamkeiten mit seiner Rolle. „Ich habe einige Gemeinsamkeiten mit meiner Rolle. Ich komme aus Hamburg und bin Vater – sowohl in der Rolle als auch privat. Ich lebe das aus, was ich in mir habe. Innerlich bin ich auch privat böse, äußerlich aber nicht. Insgesamt bin ich aber nett und lieb“, erzählt uns der Darsteller. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Ranndy Frahm: So kam es zum Berlin – Tag & Nacht-Comeback!