Ranndy Frahm: So ging es damals nach dem BTN-Aus weiter!

Seit einigen Monaten ist Ranndy Frahm wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. In der erfolgreichen RTLZWEI-Daily spielt er den Bösewicht Theo. Doch wie ging es damals eigentlich nach dem Serien-Aus weiter? KUKKSI hat bei dem beliebten Darsteller nachgefragt!

Seine Serienfigur Theo lässt nichts anbrennen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er sorgte für einen großen Knall und zündete einige Wochen nach seiner Rückkehr die WG an. Das Loft ist seitdem unbewohnbar und Peggy (Katrin Hamann) wurde entstellt.

Das machte Ranndy Frahm vor seinem Comeback

Nach etwas mehr als einem Jahr ist Ranndy Frahm damals bei „Berlin – Tag & Nacht“ ausgestiegen. Nun hat der Darsteller verraten, wie es damals nach dem Serien-Aus weiterging. „Ich hatte einige Höhen und Tiefen. Ich habe viele Dinge gemacht. Ich schreibe Bücher und bin Synchronsprecher. Ich habe mich an vielen Dingen probiert, bin oft auf die Schnauze geflogen und bin danach wieder aufgestanden. Mittlerweile hat sich die berufliche Situation so entwickelt, dass ich als PR-Manager bei einer großen Firma arbeite“, erzählt Ranndy Frahm im exklusiven Interview mit KUKKSI. Langweilig wurde es bei ihm also nicht, denn nach seinem Ausstieg bei BTN hat Ranndy Frahm viele Projekte umgesetzt.

Er selbst war super happy, als er erneut für „Berlin – Tag & NachT“ angefragt wurde. „Ich wollte sofort ‚Ja‘ sagen. Da ich beruflich aber schon eingebunden bin, musste ich zunächst kurz überlegen und planen, ob das miteinander vereinbar ist. Im Grunde genommen war die persönliche Entscheidung aber, sofort ‚Ja‘ zu sagen“, so Ranndy Frahm. Er selbst hat jedoch nicht damit gerechnet, dass er eine Hauptrolle wieder spielen darf: „Ich habe vermutet, dass mal ein kleinerer Auftritt kommen könnte. Denn ich bin ja immer noch der Serienbruder von Paula und der Serienvater von Jannes. In dem Maß habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet.“ Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.