Ramon Roselly: Erste Worte nach seinem DSDS-Sieg!

Ramon Roselly hat es geschafft und gewann die diesjährige Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Wie fühlt er sich nach dem Finale? Und wie geht es für ihn weiter? Der Sänger hat sich jetzt selbst zu Wort gemeldet!

Um 23:38 Uhr wurde Ramon Roselly als neuer Superstar gekürt. Mit mehr als 80 Prozent konnte er sich in der letzten Runde im Finale gegen Chiara D’Amico durchsetzen – damit stellt er einen krassen Rekord auf. HIER kannst du die kompletten Voting-Ergebnisse der Live-Shows nachlesen. Der DSDS-Gewinner hat nun verraten, wie es ihm nach dem Finale geht und was er künftig plant.

Ramon Roselly meldet sich zu Wort

Letztmalig wachte er am Sonntagmorgen in der Kandidaten-Villa auf und wandte sich an die User im Netz. „Jetzt bin ich aufgewacht als frischgebackener Superstar, zu dem habt ihr mich gemacht. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, ohne euch hätte ich es nicht geschafft“, teilte er seiner Community in einer Instagram-Story mit.

Mehr als 80 Prozent der Zuschauer-Stimmen

Dass in der letzten Final-Runde mehr als 80 Prozent der Zuschauer für ihn angerufen haben, kann er nicht in Worte fassen und freut sich riesig über den Zuspruch. „Offiziell ist die DSDS-Zeit jetzt abgeschlossen. Ich fahre jetzt los, habe mich von allen verabschiedet und jetzt beginnt mein Weg“, so der „Herzenssache“-Interpret weiter.

So geht es für ihn nach dem Finale weiter

Zur Ruhe setzen will er sich nach seinem Sieg nicht – ganz im Gegenteil: Ramon Roselly will musikalisch richtig durchstarten. „Ich will richtig Gas geben für euch – wir packen das gemeinsam“, verspricht er seinen Fans. Seine Sieger-Single „Eine Nacht“ stieg übrigens direkt auf den ersten Platz der Download-Charts ein – das ist schon mal ein guter Start für seine Karriere. Das Debüt-Album „Herzenssache“ erscheint an Karfreitag. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.