Ramon Roselly: DSDS-Gewinner schlägt Helene Fischer!

Ramon Roselly wurde am vergangenen Samstag zum neuen Gewinner bei „Deutschland sucht den Superstar“ gekürt. Mit dem Siegersong „Eine Nacht“ stürmte er sofort die Single-Charts und landete auf dem ersten Platz. Dieter Bohlen konnte sich deshalb einen kleinen Seitenhieb gegen Helene Fischer nicht verkneifen.

Mit dem Song „Eine Nacht“ landete Ramon Roselly direkt auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Single Charts – das hat nicht mal Helene Fischer mit ihrem Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“ geschafft. Das ist in den vergangenen sieben Jahren keinen Schlagerkünstler gelungen – zuletzt landete Beatrice Egli ebenfalls mit ihrem DSDS-Siegersong auf dem ersten Platz.

Dieter Bohlen komponierte den Sieger-Song

„Die Mega-Sensation des Jahrzehnts. Das hat bisher niemand geschafft. Das ist das erste Mal, dass sich ein Schlagersänger gegen die Konkurrenz im Streaming durchsetzt“, sagte Dieter Bohlen laut RTL.de. „Jetzt ist es passiert! Helene Fischer und alle anderen haben das nicht geschafft. Ramon hat es geschafft. Hammer!“, so der Chef-Juror auch in der Bild. Schon im Finale lobte der Poptitan den Sänger: „Das ist Weltklasse! Du könntest irgendwann die männliche Helene werden.“ Helene Fischer landete mit ihrem Ohrwurm „Atemlos durch die Nacht“ auf dem dritten Platz, mit „Herzbeben“ stieg sie auf den sechsten Platz ein.

Das plant Ramon Roselly nach DSDS

Für Ramon Roselly ist das nach dem DSDS-Finale ein großer Erfolg – er könnte tatsächlich richtig durchstarten. Und er will erst noch richtig loslegen: „Meine große Leidenschaft ist schon immer die Musik und jetzt noch mehr, nachdem ich bei DSDS war. Das ist genau mein Ding und ich will künftig mit der Musik sehr viel machen“, sagte der 26-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI. Ob er einOne-Hit-Wonder bleibt oder sich dauerhaft in den Charts positionieren wird, wird sich zeigen. Die „Pechsträhne“ bei DSDS hat er jedenfalls beendet – in den letzten Jahren hat kam keine Sieger-Single in die Charts nach ganz vorn. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.