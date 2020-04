Ramon Roselly: Das sind seine Pläne nach DSDS!

Ramon Roselly ist der neue Superstar und gewann das Finale von DSDS. Der 26-Jährige konnte sich in der letzten Live-Show gegen Chiara D’Amico, Joshua Tappe und Paulina Wagner durchsetzen. Doch was macht der Gewinner eigentlich mit dem Preisgeld? Und was sind seine Pläne nach DSDS? KUKKSI hat bei ihm nachgefragt!

In den Voting-Ergebnissen lag Ramon Roselly in allen Live-Shows komplett vorn – am Ende ging er auch als Sieger der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hervor. Der 26-Jährige bekommt ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro und einen Vertrag bei Universal Music – aber was macht er eigentlich mit der Kohle? „Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was ich mit dem Preisgeld mache. Soweit habe ich noch nicht gedacht“, sagt Ramon Roselly im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So geht es für Ramon Roselly nach dem Finale weiter

Vor seiner Teilnahme bei DSDS hat Ramon Roselly als Gebäudereiniger gearbeitet. Nun will er sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren. „Meine große Leidenschaft ist schon immer die Musik und jetzt noch mehr, nachdem ich bei DSDS war. Das ist genau mein Ding und ich will künftig mit der Musik sehr viel machen“, erzählt er uns. Seine Sieger-Single „Eine Nacht“ hat die Spitze in den Download-Charts erobert – besser hätte es für ihn also nicht laufen können. Sein Debüt-Album „Herzenssache“ erscheint außerdem an Karfreitag.

Die DSDS-Zeit wird er vermissen

Die Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ wird Ramon Roselly ziemlich vermissen. „Ich glaube, ich werde die schöne Zeit vermissen. Wir hatten viel erlebt und immer was zu tun. Ich weiß nicht, wie es zu Hause wird – gerade jetzt in Corona-Zeiten“, verriet uns der Sänger. Um Ramon Roselly wird es künftig also nicht ruhig – wir sind gespannt, wie sein Album bei den Fans ankommen wird. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.