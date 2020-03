Ramon Kaselowsky: DSDS-Star macht Liebeserklärung an seine Freundin!

Ramon Kaselowsky hat es bei „Deutschland sucht den Superstar“ in die zweite Live-Show geschafft. KUKKSI hat mit dem Kandidat gesprochen – er macht darin eine Liebeserklärung an seine Freundin, spricht über seine Familie und verrät, was er in der zweiten Live-Show zeigen will.

Seit sechs Jahren ist Ramon mit seiner Freundin Lorena zusammen und lebt mit ihr in Zschernitz (Sachsen). „Ich habe eine Freundin schon seit 6 Jahren. Ich bin mit ihr überglücklich und sie ist die beste Freundin, die ich mir wünschen kann. Sie freut sich für mich noch mehr, als ich. Sie ist unheimlich stolz – genau wie meine ganze Familie auch. Das unterstützt einen und motiviert mich sehr“, erzählt Ramon Kaselowsky im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mit seiner Familie erlebte er viele besondere Momente

In seinem Leben gab es viele prägende Momente – besonders mit seiner Familie. „Mein ganzes Leben ist ein besonderes Erlebnis. Ich bin mit einer wundervollen Familie aufgewachsen und kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es gab viele Momente mit meiner Familie, die mich geprägt haben. Ich liebe das Leben und genieße das Leben. Ich versuche, immer das Positive aus jeder Situation mitzunehmen“, so der Sänger.

Ramon Kaselowsky bekam die meisten Votingstimmen

In der ersten Live-Show hat er stolze 51 Prozent der Votingergebnisse bekommen – damit zählt er als haushoher Favorit. „Ich freue mich, dass so viele für mich angerufen haben. Ich stand auf der Bühne und habe die Balken gesehen, wo man noch nicht die Namen gesehen hat. Ich habe mich gefragt, wer so viele Prozente hat. Auf einmal stand mein Name dort. Es macht mich stolz, dass es so vielen Leuten gefällt“, sagt uns der 26-Jährige.

Das will er in der zweiten Live-Show zeigen

Und was können wir in der zweiten Live-Show von ihm erwarten? „In der zweiten Show können die Fans einen ganz tollen Song erleben und dann hoffen wir, dass wir die Bühne wieder zum Beben bringen kann und die Zuschauer erreichen. Es ist unglaublich, auf der Bühne stehen zu dürfen – das ist ein unglaublich schönes Gefühl“, freut sich der Sänger. RTL und TVNOW zeigen die zweite Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.