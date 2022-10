Rammstein: 10 überraschende Fakten zur Band

Rammstein ist einer der erfolgreichsten Bands überhaupt. Die Gruppe wurde 1994 gegründet und hat eine riesige Fanbase. KUKKSI fasst einige Fakten über Rammstein zusammen.

Sänger Till Lindemann und seine Musikerkollegen geben nur selten Interviews – das macht die Band deutlich interessanter, denn so gibt es einige Wissenslücken um ihre Karriere. Doch wie tickt die Gruppe eigentlich? Und warum sind sie eigentlich so erfolgreich? KUKKSI verrät einige Fakten zu Rammstein.

10 Fakten um Rammstein

Ist Rammstein rechts?

Rammstein stellt klar: Die Band ist keinesfalls rechts – das ganze Gegenteil ist der Fall. „Wir kommen aus dem Osten und sind als Sozialisten aufgewachsen. Wir waren früher entweder Punks oder Gruftis – wir hassen Nazis!“, stellten Til Lindemann und Flake in einem Interview mit Rolling Stone mal klar.

Ist die Band noch zusammen?

Ja, das sind sie! Die Gruppe oder Bandmitglieder posten immer wieder Sachen von ihren Aktivitäten. Und 2023 gibt es eine große Tournee.

Till Lindemann schreibt die Texte

Was vielleicht einige nicht wussten: Till Lindemann schreibt die Texteb für Rammstein! Und nicht nur das: Er hat bereits mehrere Gedichtbände auf dem Markt und schrieb sogar einen Songtext für Roland Kaiser. Heraus kam dann der Song „Ich weiß alles“.

Ein Video wurde nur auf Porno-Plattformen gezeigt

Rammstein ist für provokante Texte bekannt – aber nicht nur das: Auch die Clips haben es in sich! So wurde das Musikvideo zum Song „Pussy“ auf den meisten Portalen nur zensiert gezeigt. Den vollständigen Clip in unzensierter Version gab es nur auf Porno-Portalen, denn darin zeigt sich Rammstein beim Sex.

Show-Effekt ging mal schief

Nicht nur die Texte oder Clips sind legendär, sondern auch die Showeffekte bei Auftritten – so kommt beispielsweise auch viel Pyrotechnik zum Einsatz. In seinem Buch „Heute hat die Welt Geburtstag“ gibt Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz einige Einblicke. So verrät er unter anderem, dass er früher eine Neonröhre auf dem Rücken von Till Lindemann zerschlug – das ging jedoch einmal schief und schlitzte seinen Rücken auf.

Till Lindemann war mal Leistungsschwimmer

Was wohl kaum einer wusste: Till Lindemann war in seiner Jugend tatsächlich Leistungsschwimmer und landete bei der Jugend-EM im Schwimmen über 1500 Meter auf dem Siebten Platz. Im Jahr 1980 sollte er bei den Olympischen Spielen in München teilnehmen.

Eine sportliche Band

Nicht nur Till Lindemann war als Sportler aktiv. Auch Schlagzeuger Christoph Schneider zeigte darin sein Talent. Denn er war mal Handball-Torwart. „Die Rolle des Torhüters entspricht in der Musik der des Schlagzeugers. Du bist hinten, bist für die Defensive verantwortlich und hältst den Laden zusammen. Aber: Du gibst den Rhythmus fürs Spiel vor, eine besondere Rolle“, sagte er mal in einem Interview mit der WELT.

Schnaps vor jeder Show

Rammstein trinken vor der jeder Show einen Tequila, den so genannten „Schützenschnaps“.

Festnahme

Christian „Flake“ Lorenz wurde 1986 bei einer Wanderung festgenommen. Man dachte damals, dass er aufgrund seines großes Gepäckes aus der DDR flüchten wolle.

International sehr erfolgreich

Die Band hat in Berlin ihre Wurzeln, aber schafften auch international den großen Durchbruch – so beispielsweise auch in den USA. Mit „Heirate mich" schafften sie es auf den Soundtrack zu „Lost Highway" (1997). „Schon seit Jahren schickt mir die Band ihre CDs. Ich habe sie nie angehört. Aber dann habe ich zufällig ihr letztes Album aufgelegt – und es war genau das, was ich für ‚Lost Highway' brauchte", erklärte der Regisseur mal gegenüber dem Spiegel.