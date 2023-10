Raketenhagel: Hamas erklärt Israel den Krieg

Palästinensische Terroristen haben im Gazastreifen am Samstagmorgen überraschend Hunderte Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Es gab auch blutige Kämpfe auf den Straßen. Die islamistische Hamas hat sich dazu bekannt und sprach von einer „Militäroperation“.

Hamas-Militärchef Mohammed Deif erklärte in einer Video-Botschaft, dass man israelischen „Verbrechen“ ein Ende setzen wolle. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lässt in einer Video-Botschaft verlauten: „Bürger Israels, wir sind im Krieg.“ Und weiter: „Aktuell werden die Orte von den Terroristen gesäubert. Der Feind wird einen Preis bezahlen, den er sich nicht erträumen kann.“

In Israel spielten sich dramatische Szenen ab. Terroristen laufen in mehreren Städten frei herum und würden auf Zivilisten schießen. „Einige Terroristen sind aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorgedrungen“, bestätigte die Armee. Nach heftigen Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel wurde der Krieg erklärt. In mehreren Städten hörte man Warnsignale. Auch in Jerusalem und in der Küstenmetropole Tel Aviv hat es nach Armeeangaben am Samstag Raketenalarm gegeben. Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat eine „außergewöhnliche Sicherheitssituation“ in einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern Entfernung vom Gazastreifen ausgerufen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dazu geäußert. „Erschreckende Nachrichten erreichen uns heute aus #Israel. Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst. Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite“, erklärte er in einem Statement beim Kurznachrichtendienst X.