Rafi Rachek: So war sein Coming-Out!

Rafi Rachek nahm im Jahr 2019 bei „Bachelor in Paradise“ teil. Die Teilnahme an der Show hat sein Leben verändert. Denn in dem Format outete er sich als homosexuell.

Mit dem öffentlichen Coming-Out hat er seine Familie vor den Kopf gestoßen. Denn diese wandte sich von ihm danach ab. „Manchmal muss man gewisse Dinge im Leben so nehmen, wie sie sind. Das Ganze hat mich aber viel stärker gemacht als ich schon bin“, erklärte er seiner Community damals bei Instagram.

Rafi Rachek spricht über sein Outing

Der 31-Jährige nimmt an der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ teil und geht nochmal näher auf sein Coming-Out ein. „Mein Leben hat sich seitdem sehr verändert, privat, aber auch beruflich. Privat musste ich viel einstecken, aber mir war schon klar, dass sich sehr viele Menschen von mir abwenden werden. Zwei meiner Brüder haben den Kontakt abgebrochen, weil ich in ihren Augen den Ruf der Familie durch den Dreck gezogen und ich sie in der kurdischen Gesellschaft blamiert habe. Auch für meine Eltern war und ist es schwierig. Sie kommen eben aus einer anderen Generation und Kultur. Sie akzeptieren mich zwar mittlerweile, aber der Kontakt ist recht spärlich. Das ist eine Belastung“, erzählt er in einem Interview mit SAT.1.

Freunde und Familie wandten sich von ihm ab

Doch nicht nur seine Familie, sondern auch Freunde gingen ihm aus dem Weg. „Auch mein ehemals bester Freund hat den Kontakt abgebrochen. Aber wenn man mich nach dem schönsten Erlebnis in meinem Leben fragen würde, sage ich: Mein Outing. Dadurch habe ich mich von kulturellen Zwängen, Ängsten und Zweifeln befreit. Ich bin mit der Entscheidung super happy!“, erzählt Rafi Rachek weiter.

So geht er mit Hatern um

In dem Gespräch hat er auch verraten, wie er mit Hatern umgeht. „Hater wird es immer geben. Ich versuche immer, ihnen mit guten Argumenten entgegenzutreten. Aber wenn ich merke, dass es nichts bringt, blockiere ich sie bei Instagram. Ich habe inzwischen ein recht dickes Fell. Die meisten Beleidigungen gehen zum linken Ohr rein und zum rechten wieder raus“, offenbart der TV-Star. Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 ab dem 6. August 2021 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Alle Infos zu Rafi Rachek