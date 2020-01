Rafi Rachek: BiP-Star spricht über ersten Sex mit Mann!

Rafi Rachek suchte in den Shows „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“ die große Liebe. Nun spricht der Reality-TV-Star über das erste Mal mit einem Mann und macht dabei ein Schock-Geständnis.

In den Kuppelshows hat er nach seiner Traumfrau gesucht – doch vor laufenden Kameras outete sich der 34-Jährige als homosexuell. Seine wahren Gefühle hatte er zunächst versteckt – deshalb lebte er in der Öffentlichkeit mit einer Lüge. Mit seinem Freund Sam Dylan ist Rafi Rachek mittlerweile total happy. Doch der erste Liebes-Akt mit einem Mann sei für ihn sehr schlimm gewesen, wie er nun verrät.

Erster Sex mit Mann war für ihn „ekelhaft“

„Das erste Mal mit einem Mann war für mich ekelhaft. Ich konnte mich danach nicht im Spiegel angucken und habe mich dafür gehasst und wollte es nicht wahrhaben, weil es sich einfach falsch angefühlt hat“, schockte Rafi Rachek in einer Instagram-Story seine Community mit dem krassen Geständnis.

Coming-Out war für ihn wichtig

Doch offenbar kam seine Familie damit nicht klar. „Meine Mutter meinte, ich soll zu einem Heiler, weil sie immer noch die Hoffnung hat, dass es vielleicht eine Phase ist“, sagte der ehemalige „Bachelor in Paradise“ kürzlich in einem Interview mit RTL.

Rafi Rachek ist heute glücklich vergeben

Dennoch bereut er sein Coming-Out nicht: „Danach habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich jetzt ich bin und dass alles echt ist. Dass ich mache, was ich sage.“ In der schweren Zeit stand ihm vor allem sein Liebster zur Seite und unterstütze ihn, wo er nur konnte. „Er hat mit mir gesprochen, war an meiner Seite. Hat mir auch Tipps gegeben“, sagt Rafi Rachek weiter.