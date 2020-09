Rafi Rachek crasht Boxkampf: Das sagen Georgina und Annemarie!

Beim SAT.1-Promiboxen sorgte Rafi Rachek für einen echten Schock-Moment. Der ehemalige “Bachelorette”-Kandidat stürmte den Ring, als Freund Sam Dylan gegen Serkan Yavuz antrat. KUKKSI war in Köln vor Ort und konnte nach dem Zwischenfall erste Stimmen einholen.

Sam Dylan gegen Serkan Yavuz hatten sich schon länger in den Haaren – nun traten die beiden TV-Stars beim Promiboxen gegeneinander an. Als die Luft für Sam dünner wurde, platzte Rafi Rachek der Kragen und stürmte in den Boxring. Er wurde von der Security sofort abgeführt und erhält Hausverbot, wie er später verriet.

Georgina Fleur unterstützt Sam

Sam Dylan hatte die lautesten Fans. Denn nicht nur Rafi, sondern auch Georgina Fleur und Annemarie Eilfeld unterstützen ihren Freund und feuerten ihn an. “Ich habe Sam total angefeuert. Ich bin total stolz auf ihn, auch wenn er verloren hat. Deshalb habe ich alles gegeben und habe geschrien. Wenn man jemanden anfeuert, kann er auch mehr geben”, sagt Georgina Fleur im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das sagt Annemarie Eilfeld

“Sam ist einer meiner besten Freunde und kenne ihn seit einigen Jahren. Sam hasst Sport und jede Bewegung ist für ihn ein Killer. Er kann aber mächtig darauf stolz sein, was er hier abgeliefert hat. Er hat heute eine Leistung gebracht, welcher ihn keiner zugetraut hat. Jeder dachte im Vorfeld, dass Sam schon umkippt, wenn Serkan den Ring betritt. Vor allem hat er nicht selber aufgegeben, sondern sein Trainer hat das Handtuch geworfen”, so Annemarie Eilfeld.

Und was sagt Annemarie Eilfeld zu dem Eklat rund um Rafi? “Bei Rafi und Sam sieht man, dass es Liebe ist, welche ganz tief geht. Rafi hat schon im Vorfeld gehofft, dass er sich im Griff hat, wenn Sam mal ein Schlag abbekommt. Ich konnte gar nicht so schnell schauen, wie Rafi plötzlich im Ring drin war. Ich war sehr erschrocken und habe nicht damit gerechnet, dass er es wirklich macht. Die Emotionen sind überkocht. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn Tim im Ring drin gestanden hätte. Das war eine aufregende Situation”, so Annemarie Eilfeld”, erzählt uns die “Sommerhaus der Stars”-Kandidatin. Schon gelesen? Box-Gate: Rafi Rachek stürmt Kampf von Serkan und Sam!