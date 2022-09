Wie schlecht steht es wirklich um Queen Elizabeth II.? Seit Stunden bangen Royal-Fans um die Monarchin. Die Königin wird von Ärzten überwacht. Engste Familienmitglieder sind bereits eingetroffen.

Der Buckingham Palast veröffentlichte ein Statement, welches sehr beunruhigend ist. „Weiterer Entwicklung an diesem Morgen folgend sind die Ärzte der Queen besorgt um Gesundheitszustand Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Aufsicht bleibt“, so das offizielle Statement des Buckingham Palastes. „Die Königin befindet sich weiterhin in Balmoral und fühlt sich dort wohl“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Liegt die Queen im Sterben?

In den vergangenen Monaten hatte Queen Elizabeth II. immer wieder gesundheitliche Probleme und musste mehrere Auftritte absagen. Doch nun scheint sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert zu haben: Ihre vier Kinder und Prinz William sind bei ihr und auch Prinz Harry ist unterwegs. Die Queen ist 96 Jahre alt, seit 70 Jahren sitzt sie auf dem Thron – so lange, wie kein anderer. „Meine Gebete und die Gebete der Menschen in der Church of England und der Nation gehen heute an Ihre Majestät die Königin. Möge die Anwesenheit Gottes Ihrer Majestät, ihrer Familie und denen, die sich um sie kümmern auf Balmoral, Kraft und Trost sein“, so der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby.

Ganz Großbritannien in riesiger Sorge

Das gesamte Land sorgt sich um die Monarchin. „Wir senden unsere besten Wünsche zu Ihrer Majestät der Königin, sie und die königliche Familie ist in unseren Gedanken und Gebeten in diesem Moment“, erklärte der Sprecher des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle. „Das ganze Land ist sehr besorgt wegen der Nachricht aus dem Buckingham Palast zur Mittagszeit. Meine Gedanken – und die Gedanken der Menschen überall in unserem Vereinigten Königreich – sind bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie“, schreibt Premierministerin Liz Truss beim Kurznachrichtendienst Twitter. Vor dem Buckingham-Palast haben sich weinende Touristen versammelt. „Sie ist die einzige Königin, die wir hatten. Mein ganzes Leben lang. Sie ist so eine schöne Frau. Es ist so ein Schock“, sagte eine Frau gegenüber der BBC. Schon gelesen? Queen Elizabeth II. tot: DAS passiert, wenn die Königin stirbt