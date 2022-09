Queen Elizabeth II.: So geht es für ihre Familie weiter!

Die Welt verneigt sich vor der britischen Königin! Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth II. am 08. September verstorben. Die Todesnachricht löste überall Bestürzen aus. Doch wie geht es jetzt eigentlich mit ihrer Familie weiter?

Ganz Großbritannien und die Welt nimmt Abschied von Queen Elizabeth II.: Am Donnerstag verstarb die Monarchin im Alter von 96 Jahren. Die gesamte Royal-Family ist nach Balmoral Castle gefahren, um von ihrer Mutter und Großmutter zu verabschieden. Nun herrscht in Großbritannien eine zehntägige Staatstrauer. Doch wie geht es nach dem Tod jetzt mit ihrer Familie weiter?

Prinz Charles ist jetzt König

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist Prinz Charles jetzt König. „Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt“, teilte er in einem Statement mit. „Ich fühle mich mehr als alles andere verpflichtet, mich um alle Menschen und ihr Leben in diesem Land zu kümmern und zu versuchen, einen Weg zu finden, die Dinge zu verbessern, wenn ich nur kann“, verriet er im Jahr 2013 in einem Interview mit der Time. Seit seiner Geburt wurde er auf die Thronfolge vorbereitet.

Das wird aus Prinz William und Herzogin Kate

Prinz William und Herzogin Kate bekommen zudem neue Titel. Mit Herzog und der Herzogin von Cornwall und Cambridge haben sie nun neue Adelstitel. Zudem trägt er jetzt auch den Titel Prinz von Wales. Nach Charles würde er der König von England werden. Seine Kinder George, Charlotte und Louis rücken damit auch einen Platz auf.

Was passiert mit Prinz Harry?

Er hat der Royal-Familie den Rücken kehrt. Doch kommt er nun nach dem Tod der Queen wieder zurück? Trotz der Turbulenzen galt er immer als „Lieblingsenkel“ seiner Großmutter. Er hat es nicht geschafft, sich von seiner Oma zu verabschieden – er ist zu spät eingetroffen. Das dürfte ihn hart getroffen haben. Das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William war zuletzt sehr angespannt. Schon gelesen? Queen Elizabeth II.: Das passiert nach ihrem Tod!