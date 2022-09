Queen Elizabeth II. ist tot: Die Stars sind in großer Trauer!

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Monarchin war gesundheitlich zuletzt angeschlagen. Zahlreiche Stars und Politiker haben ihr Beileid ausgesprochen und trauern um die Monarchin.

Der britische Palast bestätigte am Donnerstagabend die traurige Todesnachricht: Queen Elizabeth II. ist tot! Die Königin von Großbritannien ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Zahlreiche Stars haben nach der Todesnachricht ihr Beileid bekundet. „Es gibt niemanden, der mehr geliebt, bewundert und respektiert wird als Ihre Majestät die Königin, und obwohl sie nicht unsterblich sein kann, denke ich, dass wir immer gehofft haben, dass sie es sein könnte“, schrieb „Good Morning Britain“-Moderatorin Susanna Reid beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Promis melden sich zu Wort

„Ruhe in Frieden, Eure Majestät, Queen Elizabeth II. Die größte Monarchin der Geschichte und die Größte aller Briten. Würdevoll, bescheiden, weise, tapfer und der Pflicht und dem Dienst für das Land, das sie liebte, verpflichtet. Ich danke Ihnen für alles, Madame. Wir werden Ihnen für immer zu Dank verpflichtet sein“, so Piers Morgan. Und auch zahlreiche Politiker meldeten sich zu Wort. „Der Tod der Queen ist ein großer Schock für die Nation. Queen Elizabeth war ein Fels. Großbritannien ist ein großartiges Land – dank ihr. […] Sie hat die Herzen von Millionen auf der ganzen Welt berührt!“, so Premierministerin Liz Truss.

Statement von Boris Johnson

Auch vom Premierminister Großbritanniens, Boris Johnson, gibt es ein Statement: „Das ist der traurigste Tag für unser Land. Im Herzen eines jeden von uns ist der Schmerz über den Tod unserer Königin zu spüren, ein tiefes und persönliches Gefühl des Verlustes – vielleicht viel intensiver, als wir erwartet haben", verkündete er bei Instagram.