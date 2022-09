Queen Elizabeth II.: Das passierte nach ihrem Tod hinter den Kulissen!

Queen Elizabeth II. ist am vergangenen Donnerstag verstorben. Seitdem war das Medienecho riesig und zahlreiche Reporter berichten seitdem aus der britischen Hauptstadt. Nun verabschiedete sich die Royal-Family ganz ohne Kameras von der Monarchin.

In London ist der Sarg von Queen Elizabeth II. wieder angekommen. In Edinburgh startete die Transportmaschine der britischen Luftwaffe und landete rund zwei Stunden später in der britischen Hauptstadt. Der Sarg der englischen Königin wurde dann in den Buckingham Palace gebracht. Die britische Königsfamilie nahm dort Abschied – und das diesmal ganz ohne Kameras.

Diese Szenen sah die Öffentlichkeit nicht

„Es wird ein sehr privater Moment sein. Die Familie möchte die Chance haben, sich ohne anwesende Kameras ein letztes Mal zu verabschieden, bevor sie der Nation zum Aufbahren übergeben wird“, erklärte ein Royal-Experte gegenüber Hello!. König Charles, sowie seine Söhne Prinz William und Prinz Harry waren gemeinsam mit ihren Frauen Prinzessin Kate und Herzogin Meghan anwesend. Nicht alle Szenen sieht die Öffentlichkeit – es gibt eben auch die privaten Momente, wo die königliche Familie sich von der Queen verabschieden will.

Queen Elizabeth II. wird zehn Tage nach ihrem Tod beerdigt. Die königliche Familie gibt ihn am zehnten Tag das letzte Geleit. Das Datum der Beerdigung wurde bereits bekanntgegeben: Diese soll am 19. September stattfinden – also am elften Tag. Queen Elizabeth II. wird im Familiengrab in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle in Windsor die letzte Ruhe finden, wo unter anderem auch ihr Mann Prinz Philip liegt. Keine andere Königin war so lange im Amt wie Queen Elizabeth II. – stolze 70 Jahre saß sie auf dem Thron. Zuletzt haben tausende Menschen haben der verstorbenen Queen in Edinburgh die letzte Ehre erwiesen. Britische Medien berichten, dass viele Menschen in Tränen ausgebrochen sind oder sich verbeugten. Begleitet wurde die Prozession von Kanonenschüssen. Schon gelesen? Queen Elizabeth II.: Darüber sprach sie kurz vor ihrem Tod!