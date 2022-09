Queen Elizabeth II.: Das geschah in den letzten Tagen vor ihrem Tod!

Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Am 19. September findet das Staatsbegräbnis statt. Einige Weggefährten erzählen jetzt, was in den letzten Tagen vor ihrem Tod geschah.

Auf Schloss Balmoral ist die Königin friedlich eingeschlafen. Einige Freunde und Bekannte verraten nun: Vor ihrem Tod ging es Queen Elizabeth II. noch hervorragend und nahm sogar an einem Dinner teil. John Warren war seit Jahren ihr Pferde- und Rennzuchtberater. „Wir saßen am Wochenende stundenlang zusammen, um Strategien und Pläne für die Zukunft zu schmieden“, verriet der Vertraute in einem Interview mit Press Association. Sie sei in einer hervorragender Form gewesen, schildert er weiter.

Queen Elizabeth II. war in Topform

Am 6. September traf die Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral ein – einen tag zuvor hat John Warren das Anwesen verlassen. „Am Dienstagabend war sie in wirklich guter Form, sie freute sich, dass sie einen Gewinner hatte, und sprach über die Premierminister, die ein und ausgingen, und ich kann es kaum für möglich halten, dass die Königin dann innerhalb von weniger als 48 Stunden gestorben ist“, sagt er. Am Sonntag davor gab es ein Dinner – auch hier zeigte sich die Queen top gelaunt. „Obwohl sie gebrechlich war, blieb sie fast bis zum Schluss wach und keck“, sagte der Royal-Experte Richard Kay dem Mirror.

Zwar ging es ihr gut und was geistlich voll bei der Sache – aber körperlich hat sie zuletzt wohl ziemlich abgebaut. „Körperlich hatte sie stark abgenommen in den letzten Wochen: Stehen und Gehen, vor allem das Treppensteigen, fielen ihr schwer, und sie aß nur noch spärlich. Aber die Freude, in ihrem Lieblingsheim zu sein, machte das mehr als wett“, erklärt der Experte. Am Montag findet das Staatsbegräbnis statt – zahlreiche Promis und Politiker werden erwartet. Mit einer großen Trauerzeremonie wird die britische Königin ihre letzte Ruhe finden. Schon gelesen? Queen Elizabeth II. hat einen Geheimbrief hinterlassen!