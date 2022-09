Queen Elizabeth II.: Darüber sprach sie kurz vor ihrem Tod!

Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth II. am Donnerstag verstorben. Der Vorsitzende der Generalversammlung Dr. Iain Greenshields hat die englische Königin am vergangenen Wochenende noch getroffen und verrät nun einige Details.

Der Geistliche war auch ein langjähriger Bekannter der Queen und war am vergangenen Wochenende noch auf Schloss Balmoral. Er war einer der letzten Gäste der Königin. Nun hat er einige brisante Details über das Treffen mit der Monarchin verraten. „Sie war geistig und körperlich noch voll da und voller Freude. Sie war noch erstaunlich gut in Form“, erzählt der laut The Guardian.

Bekannter verbrachte zwei Tage mit der Queen

Ganze zwei Tage verbrachte Dr. Iain Greenshields mit der Queen – am Samstag war er Gast, am Sonntag folgte ein Lunch. „Es war ein wunderbarer Besuch. Ihre Erinnerungen waren absolut bewundernswert. Es war ein absoluter Schock für mich, als ich hörte, dass sie plötzlich schwer krank wurde, weil sie am Wochenende doch noch in so guter Verfassung war“, erzählte er. Dann hat der Geistliche auch verraten, über was die Queen gesprochen hat: „Sie war Leben und Seele der Dinge hier. Wir haben uns sehr persönlich unterhalten über ihre Kindheit. Sie hat erzählt von ihren Pferden aus der Vergangenheit, hatte jeden Namen der letzten 40 Jahre, Namen von Personen und Plätzen. Sie war einfach bemerkenswert. Es war eine sehr lebhafte Unterhaltung. Sie war guter Dinge mit einem phänomenalen Gedächtnis für Orte, Namen und Pferde.“

Zuletzt hat er ihren Einsatz über die vielen Jahrzehnte gelobt: „Sie war eine Konstante für unsere Nation über sieben Jahrzehnte und die meisten von uns kennen nur sie als Monarchin. Niemals wurde sie müde, ihre Pflichten zu erfüllen. Sie hat Selbstlosigkeit und Pflichterfüllung vorgelebt. Die Liebe zu ihrer Familie spiegelte sich wider in der Liebe zu ihrer Nation und dem Commonwealth."