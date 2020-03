Quarantäne-WG: Darum geht es in der RTL-Show!

Corona, Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen – in dieser Welt, die es vorher noch nie gab, macht RTL eine Sendung, die es noch nie gab. Not macht erfinderisch – Corona auch. Der Sender zeigt ab Montag täglich um 20:15 Uhr die „Quarantäne-WG“ mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher.

Die drei Moderatoren sind zusammengezogen – natürlich nur virtuell. Sie sind per Video-Chat miteinander verbunden. Gemeinsam tauschen sie sich miteinander aus, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. In jeder Sendung wird noch der eine oder andere prominente Überraschungsgast dazugeschaltet. Und auch die Zuschauer können in den sozialen Medien Fragen stellen – unter dem Hashtag #QuarantäneWG.

Was passiert bei der Quarantäne-WG?

Die WG meint: „Wir alle sind momentan zu Hause in derselben Situation und stellen uns dieselben Fragen. Also hilft es uns vielleicht allen, wenn wir uns dem gemeinsam stellen! Die WG möchte wissen: Wie geht es euch? Wie geht ihr mit der Situation um? Könnt ihr dem Ausnahmezustand auch etwas Positives abgewinnen?“ In der Quarantäne-WG geht es dabei informativ, ernst und lustig zugleich zu. Es geht um die nie dagewesene, beängstigende gesundheitliche und wirtschaftliche Situation, die Sorgen und Nöte der Menschen und ihre Fragen. Aber bei diesen WG-Bewohnern ist klar, dass auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Denn Humor lässt einen diese schwierigen Zeiten etwas leichter ertragen oder wie man so schön sagt: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“

Oliver Pocher wurde selbst positiv auf Corona getestet

Oliver Pocher wurde selbst auf das Coronavirus positiv getestet. „Wir leben gerade in ganz besonderen Zeiten, es passieren Sachen, die wir sonst noch nie mitgemacht haben. Und ich weiß, was es heißt, als Corona-Patient gelangweilt zu Hause zu sitzen. Deswegen freue ich mich auf die Quarantäne-WG. Wir werden natürlich nicht wirklich zusammenziehen – das wäre zu gefährlich –, aber wir werden täglich miteinander verbunden sein und in einer virtuellen WG miteinander sprechen“, meint der Comedian. RTL zeigt die „Quarantäne-WG“ ab Montag täglich um 20:15 Uhr.