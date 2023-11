Pumuckl: Schauspieler, Sendezeiten & Stream – alle Infos zur Neuauflage!

„Hurra, hurra der Pumuckl ist wieder da“: RTL bringt mit der Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ den rothaarigen Kobold wieder ins Fernsehen. Die Neuauflage der Serie umfasst 13 Folgen. Hier gibt es alle Infos.

Obwohl „Neue Geschichten vom Pumuckl“ noch nicht bei RTL lief und auch beim Streamingdienst RTL+ noch nicht verfügbar ist, konnte die Serie schon jetzt einen riesigen Erfolg verbuchen. So erreichte die Ende Oktober gestartete Kino-Preview über den Constantin Film Kino Verleih mit drei ausgewählten Episoden schon nach kurzer Zeit die Spitze der Kino-Charts in Bayern und Platz 5 in ganz Deutschland mit bisher mehr als 350.000 Besuchern.

Darum geht es in der Serie

Dicker Staub flockt durch die Luft, als Meister Eders Neffe Florian die Werkstatt betritt. Mehr als 30 Jahre lang waren Hobelbank und Kreissäge eingemottet. Florian Eder und seine Schwester Bärbel haben die alte Schreinerwerkstatt ihres Onkels geerbt. Lange stand sie leer. Jetzt soll sie verkauft werden. Doch in der Werkstatt scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Es spukt! Und prompt wiederholt sich das Schicksal: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird für Florian Eder sichtbar. Der kann seinen Augen kaum trauen. Ein Kobold? Ein Koboldsgesetz besagt: Wenn ein Kobold für einen Menschen sichtbar wird, dann muss er für immer bei diesem Menschen bleiben. Eder beschließt, seinen Job zu kündigen, die Werkstatt wieder herzurichten und in der Wohnung darüber einzuziehen. Von nun an erleben Florian Eder und Pumuckl viele neue Abenteuer voller Spaß, Herzlichkeit und Schabernack.

Florian Brückner ist in der Hauptrolle zu sehen

Florian Brückner („Der Boandlkramer und die ewige Liebe“) übernimmt die Rolle von Meister Eders Neffen Florian. „Es war für mich völlig, neu mit jemandem zu spielen, der nur zu hören, aber nicht zu sehen war. Technisch war es dann eine Herausforderung, den Blick so zu halten, dass er nicht weit in der Tiefe verloren geht. Daher bewegte ich immer leicht die Augen von oben nach unten und umgekehrt. Das glaube ich, hat der ‚alte Eder‘ ähnlich gemacht“, sagt der Schauspieler im Interview mit RTL.

Maxi Schafroth ist der Pumuckl

Der Pumuckl wird gespielt und gesprochen von Schauspieler und Kabarettist Maxi Schafroth — und per KI wurde die typische, von Hans Clarin gesprochene Original-Stimme des Pumuckl nachgebaut. „Florian ‚Flocki‘ Brückner strahlt die „edersche“ Wärme aus wie kein anderer. Ich war echt platt. Außerdem kenne ich niemanden, der so gut auf einen leeren Punkt schauen kann. Florian kann einen leeren Punkt anspielen und man sieht in seinem Gesicht, dass er einen Spielpartner hat. Das haben wir aber auch erst finden müssen und irgendwann haben wir eine so gute Verbindung gehabt, dass wir uns nicht mehr beim Spielen sehen mussten. Wir haben viel improvisiert. Der Rosi hat einen tollen Blick dafür, wo die magischen Momente liegen, wie das visualisiert wird und wie das Timing sein muss“, sagt der Schauspieler.

Ab wann ist Pumuckl bei RTL+ verfügbar?

Ab dem 11. Dezember 2023 gibt es endlich alle 13 Folgen von „Neue Geschichten vom Pumuckl“ auf RTL+ zu sehen. Die Episoden sind dann jederzeit auf Abruf verfügbar.

Wann läuft Pumuckl im TV?

In der Weihnachtszeit, ab dem 25. Dezember, können sich die Fans auf die Folgen als Free-TV-Premiere bei RTL im Nachmittagsprogramm freuen. Und zum Jahresabschluss folgen ab dem 31. Dezember Ausstrahlungen bei TOGGO, in der TOGGO App und auf toggo.de – so bezaubert der Pumuckl alle Altersgruppen auf unterschiedlichsten Wegen mit seinem unwiderstehlich frechen Charme.