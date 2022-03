Pulp Fiction: Was machen die Hauptdarsteller heute?

Dieser Film ist ein echtes Meisterwerk. Eigentlich wollen verschiedene Gangster nur ihre Rechnungen klären, doch irgendwie laufen sich alle gegenseitig in den Weg und kommen sich dabei in die Quere. Allerdings ist der Film von 1994 und für die damaligen Hauptdarsteller dürfte seitdem vieles passiert sein. Was sie wohl heute machen?

Nur wenige Filme erreichen so einen Kultstatus wie es „Pulp Fiction“ geschafft hat. Das Lustige an dem Film? Innerhalb von 24 Stunden kommt es zum absoluten Chaos und das ist wirklich unterhaltsam. Schon in zwei Jahren feiert der Film ein riesiges Jubiläum. Er wird nämlich 30 Jahre alt. Was wohl aus den Hauptdarstellern geworden ist?

Das wurde aus den Pulp Fiction-Darstellern

John Travolta

Im Film „Pulp Fiction“ verkörperte er „Vincent Vega“ und wurde für seine schauspielerische Leistung sogar für einen Oscar nominiert. Zwar hatte er auch danach noch viele große Schauspielrollen, doch zurzeit lässt er es ruhiger angehen. Zuletzt sah man ihn 2019 in „The Fanatic“. Immerhin ist der Schauspieler mit seinen 68 Jahren auch nicht mehr der Jüngste.

Samuel L. Jackson

John Travolta ist nicht der einzige große Name, der in „Pulp Fiction“ zu sehen war. Auch Samuel L. Jackson spielte mit. Man sah ihn in der Rolle des „Jules Winnfield“. Mittlerweile steht er seit 1972 vor der Kamera. Seitdem gibt es nur wenige Jahre, in denen er mal nicht in irgendeiner Produktion zu sehen war. Erst in diesem Jahr sah man ihn in „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“.

Uma Thurman

Auch sie ist in der Schauspielbranche ein großer Name und spielte „Mia Wallace“ im Film. Und auch sie ist weiterhin sehr aktiv. Die neuste Rolle des einstigen Models ist in der Fernsehserie „Suspicion“.

Bruce Willis

Ein weiterer großer Name, den man in „Pulp Fiction“ wiederfindet. Der heute 66-Jährige hatte die Rolle des „Butch Coolidge“. Trotz seines hohen Alters gibt es keine Pause für den US-amerikanischen Schauspieler. „A Day to Die“ war seine jüngste Rolle in diesem Jahr und ein Ende ist auch weiterhin nicht in Sicht. Schon gelesen? Die Mumie: Was machen die Hauptdarsteller heute?