Pünktlich unterm Baum: Diese Fristen gelten für Weihnachtspakete!

Zur Weihnachtszeit werden besonders viele Pakete verschickt. Doch bis wann müssen Briefe und Pakete versendet werden, damit diese pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen? Zum Postversand sollte man einige Fristen beachten.

Das Paketaufkommen ist in der Adventszeit doppelt so hoch wie im Rest des Jahres. Paketdienste kommen dabei an ihr Limit und brauchen teilweise deutlich länger. Die Logistikbranche steht in der Jahreszeit vor weiteren Herausforderungen: Der Wintereinbruch und eine Krankheitswelle. Damit Pakete rechtzeitig beim Empfänger bis zu den Festtagen ankommen, sollten einige Fristen eingehalten werden.

Diese Fristen gelten bei DHL

Pakete sollen innerhalb der angegebenen Zeit ausgeliefert werden. Aber einen rechtlichen Anspruch darauf gibt es nicht. Für Pakete und Päckchen innerhalb Deutschlands ist Mittwoch, 20. Dezember 2023 der späteste Abgabetermin. Für Postkarten und Briefe ist die späteste Frist am 21. Dezember 2023 vor der Leerung des Briefkastens. Für Pakete in europäische Länder gilt eine Frist am 11. Dezember 2023, für Nachbarländer (außer Frankreich) der 14.12.23. Bei Briefen ins europäische Ausland ist der 13.12.23 vorgemerkt. Für Expresslieferungen innerhalb Deutschlands sowie EU-Länder wurde der 21.12.23 genannt.

Das empfiehlt DPD

DPD empfiehlt, Pakete bis zum 20. Dezember 2023 in einem Paketshop abzugeben. Damit Expresspakete rechtzeitig unterm Weihnachtsbaum liegen, sollten diese bis zum 22. Dezember um 12 Uhr mittags aufgegeben werden. Bei Paketen ins europäische Ausland wurde der 15. Dezember 2023 genannt.

Diese Fristen nennt GLS

Bei GLS sollten Pakete bis zum 20. Dezember 2023 in einem Paketshop abgegeben werden. Für Pakete in Nachbarländer können Päckchen bis zum 19. Dezember 2023 um 12 Uhr mittags abgegeben werden, für andere europäische Länder bis zum 18. Dezember 2023.

Bei Hermes gelten diese Termine

Bei Hermes ist besonders früh Schluss. Damit die Pakete rechtzeitig zum Fest ankommen, müssen diese bereits spätestens am 19. Dezember 2023 abgegeben werden. Für Pakete ins Ausland gibt der Paketdienst für jedes Land ein anderes Datum an – die entsprechenden Termine wurde auf der Hermes-Website veröffentlicht.

Das gilt bei UPS

Bei UPS sieht das etwas anders aus, da der Zustelldienst mit garantierten Lieferzeiten arbeitet. Pakete sollte man bis zum 20. Dezember 2023 in einem UPS-Shop abgegeben werden – diese dürften dann noch bis zum 23. Dezember ankommen. Man kann jedoch einen Expresszuschlag hinzubuchen – das Päckchen kommt dann definitiv vor Heiligabend an, jedoch muss man dann auch tiefer in die Tasche greifen. Und selbst, wenn man am 22. Dezember 2023 ein Paket aufgibt, kann es mit einer teuren Express-Buchung noch beim Empfänger rechtzeitig ankommen.