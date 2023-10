Prügel-Skandal im Sommerhaus: Maurice Dziwak stellt sich hinter Walentina Doronina!

Im „Sommerhaus der Stars“ hat sich ein handfester Prügel-Eklat ereignet, den es so in der RTL-Show bisher noch nicht gab. Kandidatin Walentina Doronina behauptet, dass ihr Partner Can Kaplan während der Dreharbeiten geschlagen wurde. Nun meldet sich ein weiterer Mitstreiter zu Wort: Maurice Dziwak bezieht Stellung und stellt sich hinter das Paar.

Bei Instagram kommentiert Walentina Doronina einen Reel zum „Sommerhaus der Stars“. „Dann sind wir mal gespannt, ob ihr den Schläger […] zeigt und wie sich alle außer Maurice auf unsere Seite gestellt haben“, schreibt sie in den Kommentaren darunter. Maurice Dziwak scheint ihrer Meinung zu sein. „Körperliches Angehen darf nicht toleriert werden. Die anderen sind moralisch gesehen unterste Schublade. […] Manche Menschen denken, sie wären etwas Besseres oder könne sich mehr erlauben, weil sie vielleicht mehr Follower haben“, schreibt er dazu.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Mittlerweile ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft. „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe“, bestätigt ein Sprecher in der Bild-Zeitung.

Bereits vor einigen Wochen stellte Walentina Doronina im exklusiven Interview mit KUKKSI klar: „Can und ich haben auf den Sender im Vorfeld viel Druck ausgeübt, weil uns immer wieder zu Ohren gekommen ist, dass nicht alles gezeigt wird und es gab auch eine falsche Zeugenaussage eines Produktionsleiters. Diesen haben wir auch angezeigt. Man muss sich mal überlegen, wenn man das schon macht, wie heftig es ist, was dort passiert ist. Ich habe jahrelang mit vielen Produktionen zusammengearbeitet, aber es war noch nie so schlimm wie im Sommerhaus – vor allem, wie man mit uns umgegangen ist oder wir ignoriert wurden. Es ist heftig, dass wir diesen Schritt gehen mussten. Ich bin gespannt, wie das ausgestrahlt wird."