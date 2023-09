Prostata-Play: Sex-Trend mit Orgasmus-Garantie

Dieser Sex-Trend ist nichts für Blümchensex-Liebhaber! Denn beim „Prostata-Play“ geht es im Bett zur Sache und garantiert, dass der Partner zum Höhepunkt kommt. Doch was hat es mit der Praktik eigentlich auf sich?

Generell gilt: Beide sollten beim Probieren neuer Dinge einverstanden sein. Ist das geklärt, kann man auch neue Experimente wagen – so beispielsweise auch „Prostata-Play“. Frauen lieben die G-Punkt-Stimulation. Doch auch der Mann hat einen bestimmten Lustpunkt, welcher ihn richtig anheizen könnte. Das männliche Äquivalent zum G-Punkt ist die Prostata. Wenn man diese stimuliert, ist ein unvergesslicher Orgasmus garantiert.

Die Prostata ist dafür da, um Samenflüssigkeit zu produzieren und befindet sich kurz vor dem Rektum. Die erogene Zone wird beim Mann oft vernachlässigt. Beim „Prostata-Play“ wird genau dieser Punkt intensiv berührt, wie brigitte.de schreibt. Um die Prostata zu stimulieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten – aber Fakt ist: Bei jeder Variante wird er einen intensiven Höhepunkt erleben.

Die verschiedenen Varianten beim „Prostata-Play“

Mit Sex-Spielzeug: Anstatt die Finger kann man auch Sex-Spielzeug einsetzen. Beispielsweise kann mit einem Analvibrator die Prostata stimuliert werden.

Von innen: Der Finger wird dabei leicht in den Anus eingeführt. Die Prostata, welche sich wie ein kleiner Knoten anfühlt, kann so massiert werden. Dieses kann man auch mit der Zunge stimulieren – das wird auch „Rimming“ genannt.

Von außen: Die Prostata kann man auch massieren, wenn man die Finger nicht in den Anus einführt. Auch eine Massage zwischen dem Anus und Hoden kann diese nämlich stimulieren.

Das sollte man dabei beachten

Hat der Mann noch keine Berührungen mit einer Prostata-Massage, kann er diese zuerst auch an sich selbst probieren. Grundsätzlich gibt es einige Dinge zu beachten, wenn die Frau ihren Liebsten auf diese Weise verführen will. Wenn die Finger in den Anus eingeführt werden, sollte auf die Hygiene geachtet werden – sowohl am Anus als auch an den Händen. Auch bei Sextoys ist es wichtig, dass diese sauber sind. Zudem sollte man kurze Fingernägel haben, da man seinem Partner sonst Verletzungen im Anus hinzufügen kann. Was grundsätzlich sehr wichtig ist: Gleitgel verwenden! Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch Kondome oder Einmalhandschuhe verwenden. Wenn man auf die Dinge achtet, steht dem „Prostata-Play“ nichts im Weg und beide kommen bei dem Sex-Trend voll auf ihre Kosten. Schon gelesen? Barebacking: Darum ist der Sex-Trend gefährlich!