ProSieben-Hammer: Elton hört nach 23 Jahren auf!

Er ist der ewige Show-Praktikant und bei ProSieben nicht wegzudenken. Doch nun macht er Schluss: Nach 23 Jahren hört Elton beim Sender auf. Zuletzt hatte er acht Jahre lang die Erfolgsshow „Schlag den Star“ präsentiert.

Mit Elton verlässt ein Urgestein den „Schlag den…“-Kosmos, den er als Moderater von „Blamieren und Kassieren“ von Beginn an mit geprägt hat. Zuletzt hat er acht Jahre „Schlag den Star“ moderiert. „Lieber Elton, ich danke dir herzlich für großes Entertainment, das du in den vergangenen Jahrzehnten den ProSieben-Zuschauer:innen geschenkt hast. Es war ein Fest mit dir“, teilt ProSieben-Chef Hannes Hiller laut einer Pressemitteilung mit.

Matthias Opdenhövel moderiert künftig „Schlag den Star“

Dafür kehrt ein bekanntes Gesicht zurück: Matthias Opdenhövel wird ab Juni die ProSieben-Show „Schlag den Star“ präsentieren. Von 2006 bis 2011 moderierte er „Schlag den Raab“ und 2010 auch „Schlag den Star“. „Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückten Spiele“, sagt Matthias Opdenhövel.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: „Eine bessere Staffelübergabe kann man sich nicht wünschen. Matthias Opdenhövel kehrt zu seinen ProSieben-Anfängen zurück. Einst hat er “Schlag den Raab„ als kongenialer Moderator im Wechselspiel mit Stefan Raab zur Mutter aller Wettkampfshows am Samstagabend geformt. Ich freue mich sehr auf dieses besondere Comeback. Willkommen zurück, lieber Matthias.“

„Schlag den Star“ zählt zu einer der erfolgreichsten ProSieben-Shows. In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner in dem Format im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.