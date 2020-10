Prosecco-Gate: Eva wird von Lisha im Sommerhaus als “Dreckstück” beschimpft!

Andrej Mangold und Jennifer Lange mussten das “Sommerhaus der Stars” schon längst verlassen. Doch ruhig wird es in der RTL-Show deshalb nicht: Nun kam es zu einem Prosecco-Gate, welcher es in sich hatte.

Immer wieder haben sich Lisha und Evanthia Benetatou im “Sommerhaus der Stars” gezofft. In den vergangenen Folgen sind die beiden immer wieder aneinander geraten. Doch nun ist der Streit in der neuen Folge komplett eskaliert – und esa ging dabei nur um Prosecco! Denn Evanthia Benetatou bat nur Diana Herold ein Schluck von dem Sekt an – die anderen Promi-Paare gingen dabei leer aus. Das brachte die YouTuberin komplett auf die Palme.

Prosecco sorgt für Mega-Krach

“Wenn man den ganzen Tag bei allen mitfrisst, sollte man doch jeden mal fragen, ob er ein Glas Prosecco möchte”, sagt Lisha zu Michaela Scherer. Dann wurde Eva von Lou als “asozial” betitelt – das meinte er jedoch scherzhaft, wie er sagte. “Natürlich hast du wieder gelogen, weil du ein Dreckstück bist […] Ihr seid die F*tzen hier drinnen, nicht ich”, sagt dann Lisha.

Zunächst ging Evanthia Benetato relativ ruhig mit den Beleidigungen um – aber auch dann fuhr sie die Krallen aus und machte Lisha eine heftige Ansage. “Das Verhalten von Lisha ist ganz klar unterste Schublade, asozialer geht es nicht mehr”, erzählte sie dann. RTL zeigt “Das Sommerhaus der Stars” immer sonntags um 20:15 Uhr.

