Bei „Promus unter Palmen“ flogen in der zweiten Folge die Fetzen. Die Streitereien zwischen Désirée Nick und Claudia Obert eskalierten diesmal komplett. Doch auch diesmal musste ein Kandidat die Show wieder verlassen.

Was war denn da nur los? Zwischen der Diva und der Designerin kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem danach wieder kurz Ruhe eingekehrt ist, eskalierte es erneut zwischen den beiden Ladys. Denn Claudia Obert lauschte an der Tür, als Désirée Nick ein Interview gab. „Mach, dass du rauskommst! Du wolltest doch abreisen? Ich helfe dir und packe deinen Koffer“, kündigte die Blondine an. Dann schmiss sie ihren Koffer tatsächlich die Treppe hinunter.

Die anderen Kandidaten zeigten sich von dem Dauer-Beef ziemlich genervt. „Es ist wie eine CD, die hängen geblieben ist. Es ist immer die gleiche Kassette – immer das gleiche am laufenden Band“, meint Bachelor-Babe Evanthia Benetatou. „Wenn ihr euch streiten wollt, schließt euch ins Klo ein, möge der Bessere gewinnen“, so Bastian Yotta.

Bastian Yotta zeigt sich nackt

Es gab aber auch ziemlich heiße Anblicke, den Bastian Yotta zeigte sich komplett nackt unter der Dusche. „Der rasiert sich da den Sack? Vor laufender Kamera? Das sollte kein Porno werden, aber jetzt arbeiten wir daran. Ich hole mal das Lineal und gehe messen“, meinte Claudia Obert dazu. Er hatte kein Problem, sich nackt und damit auch seinen Penis zu zeigen.

Dieser Kandidat muss diesmal gehen

Doch dann war es wieder soweit: ein Kandidat musste die Show verlassen! Diesmal standen Janine Pink und Evanthia Benetatou auf der Abschuss-Liste. Dann ist die Entscheidung gefallen: Die Promis stimmten für __ – damit muss sie ihre Koffer packen. SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.