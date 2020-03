Promis unter Palmen: Wer ist raus? Dieser Star fliegt in Show 1!

In SAT.1 startete am Mittwochabend die neue Show „Promis unter Palmen“. Gleich in der ersten Folge fuhr Désirée Nick ihre Krallen aus und zerlegte verbal ihre Mitbewohner. Zum Ende der Show musste ein Star schon wieder die Show verlassen.

In dem Format kämpfen mehrere Promis um eine stolze Summe von 100.000 Euro. In der ersten Folge trafen die Kandidaten aufeinander – doch es dauerte nicht lange bis zum ersten Zoff. Désirée Nick schoss ordentlich gegen Claudia Obert.

Désirée Nick geht auf Claudia Obert los

„Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, weißt du, was du da gemacht hast? Da hast du dich aufs Bett geworfen, hast die Beine in die Luft geworfen, gespreizt und geschrien, du möchtest begattet werden!“, sagte Désirée Nick bei der Begrüßung zu Claudia Obert. „Wie eine notgeile schwäbische Hausfrau!“, so die Society-Lady weiter.

Ein Kandidat muss die Villa verlassen

Dann mussten die Kandidaten entscheiden: Ein Bewohner musste die Show schon wieder verlassen. Nominiert waren Ennesto Monte und Désirée Nick. Dann war klar: Der Ex-Freund von Helena Fürst muss seine Koffer packen und die Villa verlassen. Er nahm es sehr gelassen. „Alles cool, alles cool“, meint Ennesto. „Danke trotzdem, ihr habt alle schöne Worte gesagt, das passt so für mich“, sagte er dann zu seinen Mitbewohnern. Die nächste Folge von „Promis unter Palmen“ zeigt SAT.1 am Mittwoch um 20:15 Uhr.