Promis unter Palmen: Endgültiges Show-Aus bestätigt!

„Promis unter Palmen“ war einer DER erfolgreichsten Show-Formate in SAT.1. Die ersten zwei Staffeln sorgten jedoch für mächtig viel Gesprächsstoff. Nun bestätigt der Sender: Das Format wird endgültig abgesetzt!

In der ersten Staffel von „Promis unter Palmen“ gab es heftige Mobbing-Vorwürfe. Während der zweiten Staffel ist Willi Herren überraschend verstorben, welcher als Kandidat an der Show teilnahm – die weiteren Folgen wurden dann nicht mehr gesendet. Nun der Schock für alle Fans: „Promis unter Palmen“ wird komplett abgesetzt!

„Sat.1 wird sich verändern. Dazu werden wir in den nächsten Monaten viele neue Programme beauftragen – und uns auch von der einen oder anderen Programmmarke wie ‚Promis unter Palmen‘ verabschieden“, bestätigt Senderboss Daniel Rosemann gegenüber DWDL. Für die Zuschauer dürfte die endgültige Absetzung überraschend kommen – schließlich war die Show einer der erfolgreichsten Formate des Senders und fuhr Top-Quoten ein. Der Sender will sich aber nicht komplett von Reality-TV verabschieden. „Gutes Reality-TV kann großartige Fernsehunterhaltung sein. Aber der Kompass muss richtig kalibriert sein. Daran arbeiten wir und wollen das zum Beispiel mit einer neuen Staffel ‚Promi Big Brother‘ im Sommer unter Beweis stellen“, lässt der SAT.1-Chef weiter verlauten.

Promis unter Palmen passe nicht mehr zu SAT.1

In einem Statement bei Facebook wird SAT.1 noch deutlicher. „Veränderung braucht Zeit. Wir versuchen aus Fehlern zu lernen. Wir versprechen: Hier bleiben wir nicht stehen, sondern lassen unseren Worten weitere Taten folgen. Wir arbeiten im Moment an vielen neuen Ideen und Sendungen, die uns begeistern, und teilen sie mit euch, sobald wir das können. Wir haben ein großes Herz für richtig gute TV-Unterhaltung. Wir freuen uns auf ein neues SAT.1", so der Sender. Es ist nicht das einzige Format, von welchem sich SAT.1 derzeit verabschiedet. Nach heftigen Vorwürfen von Ikke Hüftgold stand auch „Plötzlich arm, plötzlich reich" in Kritik. Der Sänger machte auf Missstände hinter den Kulissen aufmerksam. Der Sender hat sich daraufhin entschieden, die Sendung ebenfalls einzustellen.