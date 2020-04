Bei „Promis unter Palmen“ ging Ronald Schill in die Vollen und hat sich an Janine Pink rangemacht. Unterdessen musste der nächste Kandidat die Show verlassen – aber wen hat es diesmal getroffen?

Ronald Schill sprach bei „Promis unter Palmen“ über sein Sex-Leben und sprach über seine Erfahrungen mit Frauen. „In meiner besten Zeit – damals als Senator – hatte ich 50 Premieren pro Jahr, also jede Woche eine neue Frau, weil ich so begehrt war wie ein Cornetto Erdbeer. Die Frauen reizt das Geld oder die Macht“, sagte er in der Show.

Ronald Schill leckt die Füße von Janine Pink

In der Villa hat er vor allem ein Auge auf Janine Pink geworfen und fand ihre Füße besonders sexy – dann nuckelte er sogar an ihren Zehen. „Du musst mal versuchen, so etwas auszublenden. Wir sind hier ganz unter uns“, sagte Ronald Schill zu ihr.

Tobias Wegener spricht über seine Vergangenheit

Tobias Wegener sprach überraschend offen mit Matthias Mangiapane über seine Vergangenheit: „Manche schämen sich ja dafür – ich war auf einer Sonderschule. Nicht, weil ich irgendwelche Lernschwierigkeiten hatte. Meine Mutter war alleinerziehend und ich habe mich um meine Geschwister gekümmert. Ich bin teilweise nicht zur Schule gegangen, da ich meiner Mutter helfen wollte. Ich habe schon mit 13 bei meiner Tante gearbeitet, damit wir mehr Essen und mehr Geld haben“, sagte er.

Welcher Promis muss diesmal gehen?

Am Ende der Show stand der Exit an. Carina Spack und Ronald Schill standen auf der Abschussliste. Dann haben die Promis entschieden: „Richter Gnadenlos“ muss die Show verlassen! Die anderen Kandidaten kämpfen in der nächsten Woche weiter um 100.000 Euro. SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.