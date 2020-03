Promis unter Palmen: Diese Stars sind dabei!

Schon länger brodelte die Gerüchteküche, nun ist es offiziell: SAT.1 hat endlich die Kandidaten von „Promis unter Palmen“ enthüllt! KUKKSI verrät, welche Kandidaten die neue Realityshow aufmischen wollen.

Welcher Promi geht für Geld an seine Grenzen? In der neuen SAT.1-Realityshow „Promis unter Palmen“ sind zehn besonders extrovertierte Prominente „full of Energy“, teilen sich eine prachtvolle Villa am Palmenstrand in Thailand und werden mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert.

Diese Promis sind dabei

Die spitzeste Zunge der Nation, Désirée Nick, „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill, der ehrgeizige Bastian Yotta, die schonungslose Claudia Obert, die amazing Sächsin und „Promi Big Brother“-Gewinnerin 2019 Janine Pink, ihr Ex-Herzensbrecher Tobias Wegener, Rosenliebhaberin Carina Spack, Schlagersänger Ennesto Monté, die anspruchsvolle „Prinzessin“ Eva Benetatou und der Paradiesvogel Matthias Mangiapane müssen an ihre Grenzen gehen – mental und physisch.

Kandidaten gehen an ihre Grenzen

Keiner kann sich sicher sein, mit wem sie oder er als nächstes gemeinsam im Team kooperieren muss. In jeder Sendung ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen. Am Ende ist jeder ein Einzelkämpfer mit nur einem Ziel: den Gewinn von 100.000 Euro und den Ruhm als Sieger mit nach Hause zu nehmen.

Das sind die Spielregeln

In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt.

Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich.

Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit) entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Der Sieger von „Promis unter Palmen“ gewinnt 100.000 €.

SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ ab dem 25. März 2020 um 20:15 Uhr.