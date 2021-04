In der zweiten Folge von “Promis unter Palmen” ging es wieder hoch her. Denn erneut ist der Streit zwischen den Kandidaten eskaliert. Bei der zweiten Challenge gab es zudem einige Verletzungen und ein Star musste am Ende die Villa wieder verlassen.

Die neue Staffel von “Promis unter Palmen” hat es in sich. Nach dem Homophobie-Skandal zum Auftakt flogen auch in der zweiten Episode wieder die Fetzen. In der Episode bekam vor allem Katy Bähm ihr Fett weg. Denn die Dragqueen wurde von der Gruppe ausgeschlossen. Der Grund? Sie soll andere Kandidaten zuvor gegeneinander ausgespielt haben!

Willi Herren und Emmy Russ führten ein Einzelgespräch. Der Ballermann-Sänger wollte der Blondine die Augen bezüglich Katy Bähm öffnen. “Ich weiß, dass sie oft über mich redet, das merk ich”, erklärte sie. Der Sänger meint, dass Katy Bähm falsch ist. “Der Willi ist ganz cool, der ist ganz entspannt. Mit dem kann man reden, der ist so mein Ersatzpapa”, meinte Emmy Russ nach dem Gespräch.

Bei der Challenge gab es einige Verletzungen

Bei der Challenge “Baby Baby Balla Balla” ging es hoch her. Melanie Müller (und Katy Bähm kämpften darum, dass ihre jeweiligen Teams bei dem Soiel gewinnen, um sich so vor dem Exit zu schützen. Doch bei der Challenge, was eine Art Völkerball war, kam es reihenweise zu Verletzungen. “Leute, ich habe mich verletzt”, so Elena Miras. Katy Bähm musste sich er schöpft vergeben, Chris Töpperwien humpelte und Giulia Siegel hat sich am Zeh verletzt. Und Kate Merlan erlitt einen Zusammenbruch. Für die Stars lief es bei dem Spiel absolut nicht rund.

Patricia Blanco muss die Villa verlassen

Patricia Blanco und Calvin Kleinen mussten zuletzt zittern. Das Team rund um Katy Bähm haben ihre Stimme abgegeben. Die Wahl fiel sehr eindeutig aus und fiel auf Patricia Blanco – sie musste die Villa daraufhin verlassen. “Okay Freunde, ich mache es jetzt kurz. Ich bin bei manchen Leuten echt traurig. Viel Spaß beim Augen-Aushacken”, reagierte sie auf ihren Exit. SAT.1 zeigt “Promis unter Palmen” immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Promis unter Palmen 2021: Sendezeit wird massiv gekürzt!