Promis unter Palmen 2021: SAT.1 gibt den Gewinner bekannt!

Für SAT.1 ist “Promis unter Palmen” ein echter Erfolgs-Hit. Doch nach dem tragischen Tod von Willi Herren werden die restlichen Folgen der Reality-Show nicht mehr ausgestrahlt. Dennoch will der Sender den Sieger der diesjährigen Staffel bekanntgeben.

Eigentlich sollte jetzt immer montags eine neue Folge von “Promis unter Palmen” in SAT.1 laufen. Doch am vergangenen Dienstag ist Willi Herren überraschend im Alter von 45 Jahren verstorben. Der TV-Star gehörte zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel. Der Sender hat sich nach seinem Tod daraufhin entschieden, die restlichen Folgen nicht mehr auszustrahlen. Stattdessen laufen montags auf dem Sendeplatz nun Spielfilme. “Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht: Willi Herren ist gestorben. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Aus Pietätsgründen wird Sat.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden”, teilte der Sender in der vergangenen Woche in einem Statement mit.

SAT.1 zeigt Gedenktafel für Willi Herren

Dennoch will SAT.1 den Gewinner bekanntgeben. Es soll keine Abschlussendung geben, wie DWDL berichtet. Stattdessen soll am Montag um 20:15 Uhr eine Info-Tafel eingeblendet werden und auch Willi Herren gedacht werden. Dort wird auch über das Staffelende informiert. Der Gewinner soll dann anschließend auf den Social-Media-Kanälen des Senders bekanntgegeben werden. Zudem erhält der Gewinner auch seine Siegprämie und auch die anderen Promis erhalten ihre Gage.

Am vergangenen Dienstag wurde Willi Herren tot in seiner Wohnung aufgefunden – der Entertainer wurde nur 45 Jahre alt. Die Todesumstände sind noch völlig unklar. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der “Lindenstraße”. Danach war er in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen – darunter “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, “Das Sommerhaus der Stars” oder “Promi Big Brother”. Zuletzt war er Kandidat bei “Promis unter Palmen”. Eigentlich sollte die Staffel noch bis Mai in SAT.1 laufen – doch darauf müssen die Fans nun verzichten. Schon gelesen? Nach Tod von Willi Herren: SAT.1 stoppt Promis unter Palmen!