Promis unter Palmen 2021: Kandidaten, Spielregeln, Sendezeiten & Drehort

Die zweite Staffel von “Promis unter Palmen” geht in die nächste Runde. 12 Promis wagen sich in eine Villa in Thailand und müssen verschiedene Challenges bewältigen. KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel zusammen.

Zwölf Promis flogen nach Thailand und begaben sich 15 Tage in Quarantäne. Sie sind ausgeruht – zu ausgeruht? Jetzt lässt SAT.1 sie aufeinander los – in einer Traumvilla am thailändischen Strand. Es könnte alles so schön sein… Doch wenn Giulia Siegel, Willi Herren, Chris Töpperwien, Melanie Müller, Katy Bähm, Patricia Blanco, Marcus Prinz von Anhalt, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg, Elena Miras, Calvin Kleinen und Kate Merlan aufeinander treffen, ist Harmonie nicht das Wort, das die nächsten Wochen prägen wird.

Das sind die Kandidaten

Giulia Siegel (46), Model und DJane

(46), Model und DJane Willi Herren (45), Schauspieler und Schlagersänger

(45), Schauspieler und Schlagersänger Chris Töpperwien (47), Unternehmer und Reality-Star

(47), Unternehmer und Reality-Star Katy Bähm (28), Drag Queen

(28), Drag Queen Melanie Müller (32), Schlagersängerin und Reality-Star

(32), Schlagersängerin und Reality-Star Emmy Russ (21), Model und Reality-Star

(21), Model und Reality-Star Marcus Prinz von Anhalt (54), Unternehmer

(54), Unternehmer Henrik Stoltenberg , Personal Trainer und Reality-Star

, Personal Trainer und Reality-Star Kate Merlan (34), Model

(34), Model Patricia Blanco (50), Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco

(50), Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco Elena Miras (28), Moderatorin und Reality-Star

(28), Moderatorin und Reality-Star Calvin Kleinen (30), Reality-Star

Das sind die Spielregeln

In jeder Folge werden durch ein heiteres Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt.

Die Teamkapitäne stellen ihre Teams in jeder Folge neu zusammen, somit sind in jeder Folge neue Teamkonstellationen möglich.

Das anschließende Teamduell (Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut, Sportlichkeit) entscheidet in jeder Folge über Sieg oder Niederlage.

Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren.

Das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss.

Der Sieger von „Promis unter Palmen“ gewinnt 100.000 €.

Das sind die Sendezeiten

Folge 1: 12.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 19.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 26.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 03.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: 10.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: 17.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 7: 24.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 8: 31.05.2021 um 20:15 Uhr

Wo ist die Villa? HIER ist der Drehort

12 Stars treten bei "Promis unter Palmen" gegeneinander an. Die Villa befindet sich in Thailand – genauer gesagt in Phuket. Es handelt sich dabei um eine Insel im Andamanensee und befindet sich im Süden des Landes. Besonders beliebt sind die traumhaften Strände auf der Insel und ist vor allem vom Regenwald bedeckt. Besonders legendär ist auch das Nachtleben in Phuket – es gibt viele Bars und Diskotheken. SAT.1 zeigt "Promis unter Palmen" ab dem 12. April 2021 immer montags um 20:15 Uhr.