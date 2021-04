Promis unter Palmen 2021: Homophobie-Skandal hat Folgen!

Die erste Folge von “Promis unter Palmen” sorgte für einen handfesten Eklat! Prinz Marcus von Anhalt hat sich in der Episode sehr homophob geäußert. SAT.1 zieht daraufhin nun Konsequenzen.

Die Fans haben auf die neue Staffel von “Promis unter Palmen” lange gewartet – doch die neue Folge begann mit einem echten Shitstorm! Denn im Mittelpunkt stand Prinz Marcus von Anhalt, welcher mit homophoben Äußerungen auf sich aufmerksam machte. Das hat nun Konsequenzen: Der Sender hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet und nimmt die erste Episode online vom Netz. Zudem wird der Möchtegern-Royal kein Teil einer Show mehr bei SAT.1 sein.

“Prinz Marcus von Anhalt hat sich bei ‘Promis unter Palmen’ inakzeptabel homophob geäußert. Wir haben versucht, diese Aussagen im Umfeld und im Anschluss der Sendung einzuordnen. Aber wir müssen feststellen: Diese Einordnung war so nicht ausreichend”, teilt der Sender in einem Statement mit. “Aber wir mussten feststellen: Diese Einordnung war nicht ausreichend. Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge online von allen Plattformen zu entfernen. Prinz Marcus von Anhalt wird in keiner Show von Sat.1 mehr stattfinden”, so SAT.1 weiter.

Mittlerweile hat sich Prinz Marcus von Anhalt nun auch selbst in einem Statement zu Wort gemeldet. “Ich bin kein Schwulenfeind, ich habe sehr viele schwule Freunde. Aber ich finde es trotzdem ekelig, wenn zwei Männer sich die Schw***e lutschen”, erklärte der in einem Instagram-Clip. Er versichert zwar, dass er nichts gegen Homosexuelle hat – dennoch macht er mit homophoben Äußerungen weiter auf sich aufmerksam. Einige andere Promis reagierten fassungslos auf die Aussagen. “Menschenverachtende, beleidigende, fettphobe und sexistische Kommentare von sich zu geben war, ist und wird aber auch echt nie eine eigene Meinung sein”, meinte beispielsweise Riccardo Simonetti.