Prominent getrennt 2023: Das sind die Kandidaten!

Bald geht es wieder los! 8 Prominente treffen bei „Prominent getrennt – die Villa der Verflossenen“ auf ihre größte Herausforderung: die oder den Ex! In einer Villa in Südafrika kämpfen die getrennten Paare gemeinsam um 100.000 Euro.

Dafür müssen sie alte Gräben schließen, sich gegenseitig vertrauen und beweisen, dass sie als Ex-Paar zusammenarbeiten können. Dabei stellen sie sich nicht nur der Konkurrenz, sondern auch der gemeinsamen Vergangenheit. Außerhalb der Villa, ganz ohne Ablenkung und die neugierigen Blicke der Mitbewohner:innen, verbringen die Ex-Paare noch einmal „Zeit zu zweit“ und stehen einander Rede und Antwort. In Gruppenspielen müssen die Prominenten unabhängig vom Ex die Gewinnsumme verteidigen. Am Ende kann nur eines der Ex-Promipaare die Show als Sieger-Ex-Paar verlassen. Bei RTL+ wird die neue Staffel ab dem 21. Februar 2023 gezeigt.

Diese Ex-Paare sind bei „Prominent getrennt“ dabei

Gloria (30) & Nikola Glumac (26)

Mit dabei sind auch Paare, die den Treuetest bei „Temptation Island“ nicht überstanden haben und getrennte Wege gehen. Darunter Gloria (30) & Nikola Glumac (26), die sich mit dem Gedanken an eine gescheiterte Ehe noch nicht anfreunden können. Gloria wünscht sich, dass Nikola sein Leben „auf die Reihe bekommt“ und erkennt, dass er sie bei Temptation Island 2021 sehr verletzt hat. Nikola hingegen möchte nicht mehr beleidigt werden und hofft, dass Gloria ihre „zickige Art“ ändern kann. Gibt es eine Chance auf ein Comeback?

Kate Merlan (35) & Jakub Merlan-Jarecki (27)

Der Kölner Profifußballer Jakub Merlan-Jarecki (27) eroberte 2020 das Herz des Tattoo-Models Kate Merlan (35). 2021 läuteten die Hochzeitsglocken. Das verliebte Paar schien auf Wolke 7 zu schweben. Doch schon bald begann es zu kriseln und so scheiterte die Ehe nach nicht mal einem Jahr. Geht ihre Teilnahme bei „Prominent getrennt“ in Richtung Versöhnung?

Marlisa Rudzio (33) & Fabio De Pasquale (28)

Marlisa Rudzio (33) & Fabio De Pasquale (28) scheinen wie Feuer und Wasser. „Wir waren wie Dick und Doof“, beschreibt Fabio sich und seine Ex. Fabio habe sie immer verändern wollen, sagt Marlisa. Mittlerweile hat sie sich verändert. Was Fabio wohl zu ihrem „Glow-Up“ sagen würde? „Sie ist die Frau, die ich mir immer gewünscht habe“ – hofft Marlisa zumindest. Fabio hingegen stellt klar: „Ich kann dieser Person einfach nicht vertrauen“. Ob sie sich noch einmal zusammenzuraufen?

Sandra Janina (23) & Juliano Fernandez (24)

Sandra Janina (23) & Juliano Fernandez (24) hatten 2020/21 eine längere on-off-Beziehung, bis es wegen unterschiedlicher Zukunftspläne ganz aus was: „Sie will Familie, ich Karriere“. Doch mal will sich noch eine Chance geben: „Das Bestmögliche wäre, wenn wir hier als Couple rausgehen“, verrät Juliano. Wie steht Sandra zu ihm? „Der Hinterkopf denkt: Gibt ihm ’ne Chance, aber tief im Inneren weiß ich, es wird nichts“. Ob Juliano Sandra zurückgewinnen kann?

Michelle Kaminsky (25) & Marc-Robin Wenz (27)

Michelle Kaminsky (25) & Marc-Robin Wenz (27): Nach ihrer Teilnahme bei „Temptation Island“, bei der Marc-Robin im toten Winkel knutschte, herrscht Funkstille bzw. Eiszeit. Marc-Robin hatte sogar einmal etwas mit Marlisa, alles Dinge, die Michelle ihm nicht verzeihen kann. „Es könnte gar nicht schlechter sein“, sagt Marc-Robin. Er stellt sich das erste Aufeinandertreffen mit Michelle unangenehm vor, ist aber sicher, dass „der Rest witzig wird“ – und er hat Bock auf das Abenteuer.

Silva Gonzalez (43) & Stefanie Schanze (34)

Silva Gonzalez (43) & Stefanie Schanze (34) (Hot Banditoz) waren sechs Jahre ein Paar. Aber nicht nur privat trennten sich die beiden: Silva warf Stefanie aus der Band – sie will jetzt als Solo-Künstlerin durchstarten. Weil er aber keinen adäquaten Ersatz fand, steht Stefanie wieder gelegentlich mit Silva auf der Bühne: „Es ist noch Liebe da“, stellt er fest. Auch Stefanie scheint nicht abgeneigt zu sein.

Gustav Masurek (33) & Karina Wagner (26)

Gustav Masurek (33) & Karina Wagner (26) wurden dank „Bachelor in Paradise“ ein Paar und waren 9 Monate zusammen. Im Mai 2022 beendete Karina die Beziehung nach der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes. Seitdem und aktuell herrscht Funkstille, aber vielleicht ist es auch nur die Ruhe vor dem Sturm.

Matthias Höhn (26) & Jenefer Riili (30)

Matthias Höhn (26) & Jenefer Riili (30) (bekannt aus „Berlin – Tag und Nacht“). Noch vor der Geburt ihres Sohnes Milan trennte sich das Paar und führte mehrere Jahre bis 2021 eine On-Off-Beziehung. Aktuell halten die beiden vor allem Kontakt aufgrund ihres gemeinsamen Kindes und sehen es im Wochenwechsel. Können die beiden sich noch einmal verzeihen?