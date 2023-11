Promi unfreiwillig enttarnt? Mega-Panne bei The Masked Singer!

Die zweite Live-Show von „The Masked Singer“ lief wegen „Wetten, dass..?“ ausnahmsweise erst Sonntag. In der Show kam es jedoch zu einer folgenschweren Panne: Einem Promi ist die Maske verrutscht – die Fans konnten einen kurzen Blick auf das den Star unter der Maske erhaschen.

Bei „The Masked Singer“ musste der Feuerlöscher seine Maske fallen lassen. Mit dem Song „I Love It“ von Icona Pop konnte er die Zuschauer nicht von sich überzeugen. Eva Padberg kam bei der Enthüllung zum Vorschein. Schauspieler Heiner Lauterbach hatte mit seiner Vermutung also Recht. Jedoch kam es in der zweiten Live-Show zu einer weiteren Enthüllung – und diese war unfreiwillig.

Ist dieser Promi der Kiwi?

Als der Kiwi auftrat, rutschte ihm nämlich plötzlich die Maske zur Seite. Einen kurzen Augenblick konnten die Fans sehen, wer sich unter der Maske versteckt. Darunter erkannten die Fans den Schauspieler Uwe Ochsenknecht! Der Kiwi performte in der Sendung den „Dirty Dancing“-Hit „She’s like the wind“. Die Panne dauerte nicht mal eine Sekunde, denn die Maske war sofort wieder auf dem Kopf – dennoch war zu erkennen, wer sich darunter versteckt.

Kurz nach der Panne machten die ersten Bilder beim Kurznachrichtendienst X die Runde. „Och Mann, jetzt hat man das Gesicht gesehen, voll doof. Also Uwe“, schreibt eine Zuschauerin. „Uwe Ochsenknecht – endlich bin ich drauf gekommen“, heißt es in einem anderen Kommentar. Dass es sich dabei um Uwe Ochsenknecht handelt, dürfte auch laut den Indizien passen. Denn es gab einen Hinweis zu „Blamieren oder Kassieren“ – Uwe Ochsenknecht trat in der Show im August gegen „Masked Singer“-Rategast Heiner Lauterbach an. Auch er vermutete bei „The Masked Singer“: „Ich würde sagen, es ist der Uwe Ochsenknecht.“ Ruth Moschner warf noch Namen wie Jürgen Vogel und Martin Klempnow in den Raum – die Überraschung bei der Maske dürfte jedoch hinüber sein. Die nächste Live-Show von „The Masked Singer“ zeigt ProSieben am Samstag um 20:15 Uhr.