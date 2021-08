Promi Big Brother 2021: Was macht Ina Aogo eigentlich beruflich?

Unter den bisher bekannten Bewohnern der neunten Ausgabe von „Promi Big Brother“ wird auch die Spielerfrau Ina Aogo in das Promihaus einziehen. Schon seit Mai 2016 ist die mit dem Fußballer Dennis Aogo verheiratet. Aber was macht die 32-Jährige eigentlich beruflich?

Wie immer sind es immer sehr viele verschiedene Personen aus allen Branchen, die bei ,,Promi Big Brother“ aufeinandertreffen und zusammenleben werden. Auch in der brandneuen Ausgabe wird das so sein. Unter ihnen ist auch Ina Aogo, die für die meisten gar nicht soo bekannt ist.

Ina Aogo absolvierte drei Ausbildungen

Die in Osnabrück geborene Ina Aogo lernte gleich mehrere verschiedene Ausbildungen. Darunter auch die Ausbildung zur Hair- & Make-up-Artistin. In diesem Beruf arbeitete sie schließlich auch – sogar sehr erfolgreich. Sie war im Jahr 2014 nämlich bei dem Promifriseur Udo Walz angestellt. Und so lernte sie schließlich auch ihren Dennis kennen. Nur zwei Jahre später gaben sich die beiden das Ja-Wort und heirateten. Seitdem führen die beiden eine erfolgreiche Ehe und haben sogar ihr Familienglück im letzten Jahr perfekt gemacht. Sie bekamen nämlich einen gemeinsamen Sohn namens Princeten True.

Das macht Ina Aogo heute beruflich

Nicht nur als Fußballspieler – auch als Spielerfrau kann man sich einen gewissen Namen aufbauen. So hat Ina Aogo mittlerweile über 137 000 Abonnenten. Eine beachtliche Summe. Und das ist letztendlich auch ihr Beruf. Sie ist nämlich Influencerin. Dort gibt es nicht nur eine Menge von ihr selbst, sondern auch von ihrem Privatleben, ihrer Familie und den verrücktesten Dingen ihres Alltags zu hören und zu sehen. Zudem macht sie auch mit ihrem Dennis einen gemeinsamen Podcast mit dem Titel ,,Liebe hat (k)einen Preis". Aber auch mit ihrer Freundin Mirjam Zuber hat sie einen gemeinsamen Podcast. Er trägt den Namen ,,Spielerfrauen on air". Dabei geht es vor allem um das glamouröse Leben als Spielerfrau.