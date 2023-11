Promi Big Brother-Hammer: Peter UND Iris Klein ziehen ins Haus!

Am Montag startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“ in SAT.1. Auf einer Pressekonferenz wurden weitere Details bekanntgegeben. Dort wurde ein echter Hammer verkündet: Denn neben Peter Klein wird auch seine Ex Iris ins Haus ziehen!

Die ersten Kandidaten von „Promi Big Brother“ sind bereits seit einigen Tagen bekannt. Zwei Kandidaten fehlten jedoch noch – diese wurden auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben, auf welcher auch KUKKSI anwesend war. Einer der neuen Kandidaten ist Jürgen Milski – er wird ebenfalls in Haus einziehen.

Peter und Iris Klein treffen bei „Promi Big Brother“ aufeinander

Ein echter Hammer wurde in den darauffolgenden Minuten verkündet. Denn neben Peter Klein wird auch seine Ex Iris ins Haus einziehen. „Wir haben seit acht Monaten keinen Kontakt mehr. Wir haben uns gegenseitig blockiert“, erzählte Iris Klein auf der Presskonferenz. Erstmals treffen die beiden seit Monaten aufeinander und wird wohl für viel Zündstoff im Haus sorgen. Wie Peter Klein wohl reagieren wird, wenn er auf seine Ex Iris treffen wird?

Live dabei. Von der ersten Minute an. Bei Joyn PLUS+ verpassen Zuschauer:innen in diesem Jahr keine Sekunde von „Promi Big Brother“. Am Samstag, 18. November 2023 startet ab 18:00 Uhr mit dem Einzug der Promis der 24-stündige Livestream auf Joyn. Die erste Live-Show zeigt SAT.1 am Montag um 20:15 Uhr.