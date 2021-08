Promi Big Brother: Diese Stars haben die Show bisher gewonnen!

Zurzeit läuft die neunte Staffel von Promi Big Brother auf Hochtouren. Am Ende wird es einen Sieger geben. Aber wer hat eigentlich die bisherigen Ausgaben der Reality-TV-Show gewonnen und konnte mit Preisgeld nach Hause gehen?

Die Sat.1-Show „Promi BB“ ist doch immer wieder eine gute Unterhaltung. Vor allem, wenn mal wieder die Nerven zwischen ein paar Stars blank liegen und es ordentlich Beef gibt. Mittlerweile ist es schon die neunte Staffel. Wer waren die bisher Gewinner der vergangenen Staffeln?

Das waren alle Sieger von Promi Big Brother

Staffel 1

Die wurde damals noch von Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn moderiert. Das war 2013. Damals gewann Jenny Elvers die Show.

Staffel 2

In der zweiten Staffel von Promi BB wurden die Moderatoren gewechselt. So kommentierte Jochen Schropp das Ganze. Am Ende konnte sich Aaron Troschke durchsetzen.

Staffel 3

Die dritte Staffel lief im August 2015. Damals nahm der Ex-Fußballspieler David Odonkor auf dem Thron platz. Auf dem Treppchen standen zudem noch Menowin Fröhlich und Nino de Angelo.

Staffel 4

Dreizehn Monate später begann schon wieder die neue Staffel. Das war dann auch schon die vierte Ausgabe. Die konnte Benjamin Tewaag für sich entscheiden. Knapp hinter ihm lagen Cathy Lugner und Mario Basler.

Staffel 5

In der Jubiläumsstaffel von Promi BB gab es eine neue Moderation. Jochen Bendel unterstützte nämlich Jochen Schropp. Staffel Nummer fünf moderierten dann beide gemeinsam. Jens Hilbert gewann damals die Staffel.

Staffel 6

In der sechsten Staffel gab es dann schon wieder eine neue Moderation. Jochen Bendel übernahm nur eine Staffel. Er wurde in der sechsten Ausgabe von Marlene Lufen ersetzt. Die Gewinnerin war Silvia Wollny.

Staffel 7

Nun sind wir schon bei Staffel sieben. Die lief vor zwei Jahren auf Sat.1. Diesmal hat sich dann auch nichts mehr bei der Moderation geändert. Auch hier konnte sich wieder eine Frau durchsetzen. Janine Pink gewann die Staffel.

Staffel 8

Dieses Finale war eines der emotionalsten. Der Kommentator, welcher unter seiner Spielsucht litt und vieles dadurch verlor, schaffte es, sich wieder aufzurappeln und ins Fernsehen zurückzukehren. Er gewann die vergangene Staffel letztes Jahr. Schon gelesen? Promi Big Brother: So sieht die Stimme aus dem Off aus!