Promi Big Brother 2020: Die letzten 4 Bewohner wurden enthüllt!

12 Kandidaten waren bisher bekannt, welche ins Haus bei „Promi Big Brother“ ziehen. Nun hat SAT.1 auch die letzten vier Kandidaten bekanntgegeben. Dabei sind Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin und Drag-Queen Katy Bähm.

Das sind die letzten 4 Bewohner

Simone Mecky-Ballack (44)

Bekannt wurde Simone Mecky-Ballack als Frau an der Seite von Ex-Fußballprofi und dem Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Michael Ballack. Mit ihm hat sie die drei Söhne Louis, Emilio und Jordi. Nach der Scheidung startet die Wahl-Münchnerin und Powerfrau durch: Im Jahr 2013 belegt Simone den vierten Platz bei „Let’s Dance“ und erfüllt sich im gleichen Jahr den langgehegten Traum vom eigenen Restaurant. Ihrer Leidenschaft, dem Kochen und dem Bewirten von Gästen, geht Simone auch nach dem Aus ihres Restaurants nach: So richtig wohl fühlt sich die 44-Jährige nur, wenn das Haus voll ist. Ihr privates Glück findet sie in Jugendfreund Andreas Mecky, dem sie nach nur fünf Monaten Beziehung im Mai 2019 das Ja-Wort gibt. Jetzt wird bei „Promi Big Brother“ ein weiteres Kapitel im Leben der Ex-Spielerfrau angepfiffen.

Werner Hansch (81)

Mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Leidenschaft für den Sport begeistert Kommentatoren-Legende Werner Hansch über viele Jahre die Zuschauer und Zuhörer – unter anderem bei „ran“ in SAT.1. Hansch: „An Lebenserfahrung habe ich schon ein bisschen was einzubringen. Vielleicht kann ich dem ein oder anderen was vermitteln und vielleicht kann ich sogar die eine oder andere Botschaft über die Gruppe hinaus vermitteln“, erklärt Werner Hansch seine Motivation, räumt aber zugleich einen anderen entscheidenden Grund für seinen Einzug bei „Promi Big Brother“ ein: „Ich habe da einiges wieder gut zu machen und die Gage hilft mir dabei schon sehr.“

Katy Bähm (27)

Seit ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show „Queen of Drags“ gehört Katy Bähm zu Deutschlands bekanntesten Drag-Künstlerinnen und verspricht, mit ihren Entertainer-Qualitäten auch im Märchenland nicht zu geizen: „Mit mir kommt hoffentlich Leben in die Bude. Die Leute im Haus sollen auch entertaint werden.“ Von ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ verspricht sich die 27-Jährige, in deren muslimischer Familie ihre Drag-Kunst noch immer ein Tabu-Thema ist, jedoch vor allem eins: „Ich liebe neue Herausforderungen und mit ‚Promi Big Brother‘ erreicht man eine breite Öffentlichkeit. Mit meiner Teilnahme möchte ich vor allem die queere Kultur noch mal auf eine andere Weise näherbringen.“

Ramin Abtin (48)

Ramin Abtin liebt den Wettbewerb. Während seiner sportlichen Karriere gewann der Kickboxer 2002 seinen ersten WM-Kampf. Seit 2013 ist Ramin Abtin als Coach in der SAT.1-Show „The Biggest Loser“ zu sehen und treibt dort seine Schützlinge regelmäßig zu sportlichen Höchstleistungen an. Bei „Promi Big Brother“ lässt er es ruhiger angehen: „Allen damit auf die Nerven zu gehen, man müsse jetzt um fünf Uhr früh Sport treiben: Das wird es mit mir nicht geben“, kündigt der 48-Jährige an. Im „Promi Big Brother“-Märchenland will Ramin mit anderen Qualitäten punkten: „Ich bin ein Teamplayer und kann auch dafür sorgen, dass sich die anderen in meinem Team wohlfühlen.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 07. August 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu „Promi Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.