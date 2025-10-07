„Promi Big Brother“ 2025: Verena Kerth wehrt sich gegen die Vorwürfe von Marc Terenzi

Bei „Promi Big Brother“ erhob Marc Terenzi schwere Vorwürfe gegen Verena Kerth. Nun meldet sich seine Ex-Freundin zu Wort – sie kritisiert nicht nur den Sänger, sondern auch Sender SAT.1.

Diese Auftaktshow von „Promi Big Brother“ hätte kaum explosiver sein können! Marc Terenzi redet über seine ehemaligen Beziehungen und Verena Kerth kommt dabei nicht gut weg. Denn gegen seine Ex-Freundin erhebt der Sänger schwere Vorwürfe.

„Meine Beziehung zu Verena war für mich sehr, sehr schwierig“, sagte Marc Terenzi bei „Promi Big Brother“. „Ich wurde oft geschlagen“, behauptet er gegenüber den anderen Kandidaten. Dann fügt er noch hinzu: „Sie hat mich tagelang ohne Essen eingesperrt. […] Ich habe gesoffen, um durch den Tag zu kommen.“

Verena Kerth hat sich in einem Statement bei Instagram zu Wort gemeldet und dementiert die Vorwürfe von Marc Terenzi. Gleichzeitig kritisiert sie auch den Sender: „Sat.1 hat bei ‚Promi Big Brother‘ Szenen ausgestrahlt, in denen mein Ex Marc Terenzi über angebliche Gewaltvorwürfe spricht. Diese unkommentiert und ungeprüft zu zeigen, ohne meine Meinung einzuholen, ist unverantwortlich und auch juristisch fragwürdig.“

„Ich habe es nicht mehr ausgehalten und die Beziehung dann beendet. Ich musste ihn vor die Türe setzen. Noch Monate später habe ich leere Wodkaflaschen in diversen Verstecken in meiner Wohnung gefunden“, schildert Verena Kerth.

„Marc hat diesmal eine Grenze überschritten“

In einem Interview mit der Bild-Zeitung hat sie sich ebenfalls zu Wort gemeldet. „Ich habe nach keiner meiner Beziehungen je öffentlich schmutzige Wäsche gewaschen – und versuche auch jetzt, mich so weit wie möglich zurückzuhalten. Doch Marc hat diesmal eine Grenze überschritten. Durch seine falschen Behauptungen habe ich unzählige Hassnachrichten bekommen. Das ist beschämend – und meiner Meinung nach verantwortungslos vom TV-Sender, der solche Aussagen ungeprüft ausstrahlt“, so Verena Kerth.

Das sagt SAT.1 zu den Vorwürfen

SAT.1 will nun Verena Kerth in die Late-Night-Show von „Promi Big Brother“ einladen. So wird ihr die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge zu erklären. „SAT.1 hat Verena Kerth in die Late-Night-Show von ‚Promi Big Brother‘ eingeladen. Ansonsten gilt in unserem Land: Jeder darf seine Meinung frei äußern. Auch wenn es manchmal zur selben Sache zwei unterschiedliche Sichtweisen gibt“, sagt ein Sendersprecher.