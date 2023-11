Promi Big Brother 2023: Yvonne Woelke packt zum Klein-Drama aus!

Peter und Iris Klein sind gemeinsam bei „Promi Big Brother“ und mischen den TV-Container ordentlich auf. Seit Beginn des Jahres sorgen die beiden für viele Schlagzeilen. Denn Iris warf Peter vor, eine Affäre mit Yvonne Woelke zu haben. Die angebliche Affäre hat jetzt über das Klein-Drama gesprochen.

Am Rande des Dschungelcamps kam es zum Eklat: Peter Klein reiste als Begleitperson mit nach Australien. Dort entstanden Bilder mit Yvonne Woelke, welche ebenfalls als Begleitperson mit nach Down Under gereist war. Iris Klein warf den beiden daraufhin vor, eine Affäre zu haben. Die Ehe zwischen Peter und Iris Klein zerbrach danach – es kam außerdem zu einer öffentlichen Schlammschlacht.

Yvonne Woelke verrät: Das lief mit Peter wirklich!

Yvonne Woelke wird seit den Ereignissen als Ehebrecherin dargestellt. Das will sie jedoch nicht auf sich sitzen lassen und hat sich nun in der Live-Show von „Promi Big Brother“ dazu geäußert. „Ich bin mit Peter gut befreundet – darf man das heutzutage nicht mehr?“, fragt Yvonne Woelke die beiden Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen. Auf die Frage, ob sie Peter liebt, antwortet sie mit einem klaren „Nein“. „Wir sind zusammengewachsen. Er steht zu mir, ich zu ihm. Wieso sollte man die Freundschaft beenden?“, erklärt Yvonne Woelke.

Marlene Lufen: „Iris sagt, dass Peter Sex hatte – wenn man es so definiert. […] Was genau ist bei euch gelaufen?“, fragt die Moderatorin. „Es ist niveaulos, etwas so dazustellen. Iris und ich hatten lange Telefonate geführt. Das erste Telefonat war, ‚er hat mir gerade einen Finger reingesteckt und an dich gedacht‘. Auf so ein Niveau möchte ich gar nicht runter und Peter auch nicht. Deswegen will er auch nicht die öffentliche Schlammschlacht und ich hoffe, dass er sich nicht von Iris provozieren lässt. Warum löst man Ehe-Probleme nicht privat? Warum vermarktet sie ein Ehe-Aus in einer solchen Show?“

Jochen Schropp sagt zu Yvonne Woelke, dass sie sich ja auch vermarkte. „Ich versuche, so eine Show wahrzunehmen, um zu zeigen, dass ich kein Arschloch bin, wie ich dargestellt werde. Das ist für mich wichtig. Im Moment stehe ich als ‚Schampe der Nation‘ da und als Ehebrecherin. Und natürlich wehre ich mich dagegen.“ Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, in den Container einzuziehen, antwortet Yvonne Woelke: „Bock hätte ich schon drauf und ich würde das etwas aufmischen.“