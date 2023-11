Promi Big Brother 2023: Wo steht der Container? Hier ist der Drehort!

Jürgen Milski, Iris und Peter Klein oder Paulina Ljubas: Rund zwei Wochen lang werden 13 Stars um den Sieg bei „Promi Big Brother“ kämpfen. Doch wo steht eigentlich der Container? Der Drehort ist diesmal ein anderer als in den vergangenen Jahren.

Nichts bleibt im Verborgenen: Zum zehnjährigen Jubiläum von „Promi Big Brother“ zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn. Die Fans können das Geschehen im Container also rund um die Uhr verfolgen. Der Drehort ist diesmal jedoch ein ganz anderer.

In den vergangenen Jahren wurde die Show auf dem Gelände der MMC-Studios in Köln gedreht – hier werden auch andere Shows wie „The Masked Singer“, „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Let’s Dance“ produziert. Doch in diesem Jahr ist „Promi Big Brother“ umgezogen. Die Sendung wird zwar weiterhin in Köln produziert, aber nicht mehr auf dem bisherigen Gelände.

„Bei ‚Promi Big Brother‘ wird dieses Jahr vieles neu. Und doch vertraut. Big Brother wird Köln treu bleiben und zieht nach Köln-Bocklemünd“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber DWDL. Grund für den Umzug ist eine Vereinbarung des WDR, demzufolge ein Teil der öffentlich-rechtlichen Studio-Kapazitäten in Bocklemünd künftig an Bavaria Studios vermietet wird.

So ist der Container ausgestattet

Big Brother lässt seine Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Staffel im Container zusammen wohnen. Der gesamte Lebensraum bietet auf 378 Quadratmetern neben Wohn-, Schlaf- und Badezimmer auch zwei Sprechzimmer, Toilette, einen Aufenthaltsraum, den PENNY-Markt sowie einen Innenhof. Von Luxus keine Spur. Um die Toilette zu nutzen, müssen die Prominenten Tag und Nacht bei jedem Wetter Innenhof im Freien überqueren.

Zwar steht ihnen ein Hot Tub zum Aufwärmen zur Verfügung, dieser wird jedoch nicht zu jeder Zeit frei zugänglich sein. 34 Container bilden die diesjährige Welt von „Promi Big Brother“. 60 Remote-Kameras, zwölf Atmo-Mikrofone und zehn Kilometer Kabelstrecke für Bild und Ton sorgen dafür, dass den Zuschauer:innen bei Joyn PLUS+ und in SAT.1 nichts entgehen wird.

Zahlen und Fakten zum „Promi Big Brother“-Container

Anzahl Kameras: 60

Anzahl Atmo-Mikrofone (zusätzlich zu den Anstreckmikrofone der Bewohner:innen): 12

Kabelstrecke für Bild und Ton: zirka 10 Kilometer

Verbaute Scheinwerfer und Lampen auf dem gesamten Areal: 373

Außengelände inkl. Moderationscontainer: 1.200 Quadratmeter

Container-Landschaft gesamt: 34 Container

Lebensraum insgesamt: 378 Quadratmeter

Spiele-Studio: 1.000 Quadratmeter

Spielfläche: 270 Quadratmeter