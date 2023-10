Promi Big Brother 2023: Starttermin enthüllt! Erste Details zur Staffel

In SAT.1 geht „Promi Big Brother“ in diesem Jahr in eine neue Runde. Auf einer Pressekonferenz wurden erste Details verraten: So wurde der Starttermin sowie die ersten zwei Kandidaten enthüllt. Und auch einen Livestream soll es geben.

Eine neue Staffel von „Promi Big Brother“ gibt es auch in diesem Jahr. SAT.1 hat jetzt erste Details auf einer Pressekonferenz verraten, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. Demnach startet die neue Staffel der Realityshow an keinem Freitag, sondern an einem Montag – und zwar am 20. November 2023. Und diese News lässt Fan-Herzen höher schlagen: Es gibt wieder einen 24-stündigen Livestream.

Es gibt einen Livestream

Nichts bleibt im Verborgenen: Zum zehnjährigen Jubiläum von „Promi Big Brother“ zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Joyn. „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein. Zuschauer können das Geschehen im TV-Container also rund um die Uhr verfolgen.

Das sind die ersten Kandidaten

Die ersten zwei Kandidaten wurden ebenfalls enthüllt. Und Big Brother hat seine ersten neuen Bewohner bereits ausgewählt: Realitystar Yeliz Koc und Schlagersänger Peter Klein ziehen bei „Promi Big Brother“ ein und begeben sich im 24-stündigen Livestream unter die ständige Beobachtung durch Big Brother und die Zuschauer. „‚Big Broher‘ wird für mich eine riesige Herausforderung. Es wird für die Leute spannend, den echten Peter kennenzulernen. Ich will den Peter zeigen, den man noch nicht kennt“, erzählt Peter Klein auf der Pressekonferenz. Und auch Yeliz Koc freut sich: „Promi Big Brother ist was komplettes Neues für mich, weil die Zuschauer mitentscheiden dürfen. Ich war noch nie in einem Format, wo mir alles weggenommen wurde.“