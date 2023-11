Promi Big Brother 2023: So reagiert Peter Klein auf Iris!

Peter Klein gehört zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“. Was er davor nicht ahnte: Auch seine Ex Iris nimmt an dem Format teil! Nun trafen die beiden in der Live-Show erstmals nach Monaten wieder aufeinander.

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ ist in SAT.1 gestartet. Die Bewohner sind schon am Wochenende in den Container eingezogen – zumindest fast. Denn zwei Teilnehmer sind erst in der Live-Show eingezogen – dazu zählte neben Marco Strecker auch Iris Klein. Die Mutter von Daniela Katzenberger wird in der Show auf ihren Ex treffen.

Peter und Iris Klein hatten seit Monaten keinen Kontakt mehr

„Wir haben seit langer Zeit keinen Kontakt. Es hat schon vor dem Dschungelcamp nicht mehr gepasst. Ich habe eine Seite an ihr kennengelernt, die ich verachte“, erzählte Peter Klein im Container. Doch das änderte sich bei „Promi Big Brother“ einige Augenblicke später. Denn nun trafen Iris und Peter Klein erstmals wieder zusammen.

So lief das Aufeinandertreffen zwischen dem Ex-Paar

„Ich denke, ihm wird das Gesicht runtergefallen“, erzählte Iris Klein kurz vor ihrem Einzug. „Die Familie steht komplett hinter mir“, erzählt sie weiter. Und dann war es so weit: Iris Klein betrat den Container! Zunächst wurde Iris Klein von den anderen Kandidaten begrüßt. Peter Klein und seine Ex sind sich aus dem Weg gegangen. Es war ersichtlich, dass Peter Klein komplett geschockt ist – aber dennoch nimmt er es mit Fassung. „Ich habe nicht gehofft, dass es so ist. Aber jetzt ist es so. Ich bin ruhig und ein erwachsener Mensch“, sagte Peter Klein kurz nach dem Einzug von Iris gegenüber den anderen Bewohnern.

Iris und Peter Klein müssen im Penny-Markt einkaufen

Nur wenige Minuten nach dem Einzug später folgte schon der nächste Schock: Iris und Peter Klein mussten zusammen im Penny-Markt einkaufen, wie Big Brother verkündete! Dabei mussten sie erstmals miteinander reden – immerhin konnten sie für die Truppe einige Lebensmittel sichern. „Promi Big Brother“ läuft täglich in SAT.1.